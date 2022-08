Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze nieuwe gaminglaptop is net zo goed als een desktop

Of je nu Grand Theft Auto, The Witcher of Call of Duty speelt; als je van gamen houdt, wil je dat je game-ervaring zo soepel mogelijk verloopt. Dat betekent: geen haperingen, levendige kleuren, goed geluid en fijne controllers. Wist je dat je tegenwoordig genoeg laptops hebt die speciaal gemaakt zijn voor gamers? Voor de fanatieke gamers onder ons zijn er gaminglaptops op de markt gebracht, die alle snufjes in huis hebben om je game-ervaring een upgrade te geven.

Het handige van een laptop? Je kunt ‘m makkelijk meenemen, verplaatsen en kunt zelfs onderweg gamen. Er zijn nogal wat gaminglaptops te vinden, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Om je een handje te helpen, hebben we een suggestie voor je. MSI komt met een gloednieuwe gaminglaptop die een must is voor gamers: de Titan GT77.

Beste gaminglaptop

Als je veel onderweg bent, graag bij je vrienden gamet, weinig ruimte in huis hebt of gewoon liever op een laptop werkt, dan is een gaminglaptop de ideale uitkomst. Bij games moet je computer nét iets meer verwerken. Dan wil je er natuurlijk wel zeker van zijn dat je laptop hierop ingesteld is, zodat je moeiteloos de grootste games kunt spelen. Bij de Titan GT77 zit dat zeker goed. Sterker nog, deze laptop is net zo krachtig als een desktop. Zo heb je de voordelen van een laptop én een desktop: het beste van beide werelden.

Net zo krachtig als een desktop

De Titan GT-serie heeft niet voor niets de Gold Choice of the Best of COMPUTEX Award gewonnen. Deze laptops worden al jaren gewaardeerd vanwege hun desktopprestaties. De nieuwste Titan GT77 gaat een stapje verder en komt met nóg betere functies. De nieuwste 16-core Intel® HX-serie processor heeft tot 150 W Maximum Turbo Power aan verwerkingskracht, wat dubbele (!) prestaties levert in vergelijking met de laatste generatie Central Processing Unit (CPU). Door de exclusieve OverBoost-technologie wordt er met de CPU en Graphics Processing Unit (GPU) gecombineerd maar liefst 250W vermogensafgifte bereikt, wat vergelijkbaar is met een goede desktopcomputer.

Krachtig ingebouwd koelsysteem

Als je laptop veel moet verwerken, dan is het belangrijk dat er geen goed koelsysteem ingebouwd is. Je wil immers niet dat je laptop oververhit raakt. Om dat te voorkomen heeft de nieuwe Titan speciale Cooler Boost Titian-technologie met vier ventilatoren, zeven heat-pipes en een thermische pad met faseverandering. Zo kunnen de CPU en GPU optimaal presteren en haal je het beste uit je game-ervaring.

Mechanisch toetsenbord met gepersonaliseerde verlichting

Dat waren de basics om zorgeloos te kunnen gamen, maar zijn er ook extra’s? Jazeker! De Titan GT77 komt met een mechanisch toetsenbord met Cherry MX Ultra Low Switch. Dat geeft dat knapperige toetsaanslaggevoel én zorgt ervoor dat je gecontroleerd je toetsen kunt aanslaan, iets wat bij gamers een must is. Een mooi extraatje is de RGB-achtergrondverlichting per toets, die kan worden beheerd door SteelSeries GG-software. Zo kun je de verlichting zelf instellen en personaliseren.

Je leest het: de Titan GT77 is net zo krachtig als een desktop, maar dan met heel veel extra’s. Een must voor gamers, dus!