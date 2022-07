Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leuke eindejaarsgeschenken voor werknemers: waardering is altijd fijn

Wist je dat eindejaarsgeschenken niet alleen voor klanten en relaties bedoeld zijn? Natuurlijk is het fijn om je klanten te bedanken voor het afgelopen jaar, maar vergeet ook zeker de werknemers niet! Zij zijn het die dag in dag uit hard werken om een bedrijf draaiende te houden. Wij delen een aantal leuke tips met je zodat je echt met iets leuks aankomt.

En inderdaad, het lijkt vroeg om ermee te beginnen, maar het is zo december!

Eindejaarsgeschenk voor je werknemers? Probeer dit:

1. Persoonlijk cadeau

Als je echt wilt laten zien dat je waardeert wat je werknemers hebben gedaan, dan is een persoonlijk eindejaarsgeschenk een goed idee. Koop een leuk (of interessant) boek en schrijf er een mooie tekst in, of geef een mooie pen welke eventueel zou kunnen laten graveren. Kijk in ieder geval goed naar iedere werknemer afzonderlijk. De ene persoon is de andere niet en het is wel leuk als je een cadeau kiest dat goed past bij de ontvanger.

2. Een cadeaupakket

Cadeaupakketten worden steeds populairder! Charles.nl is marktleider op het gebied van cadeau pakketten en specialiseert zich sinds vorig jaar ook op Sinterklaas en Kerstpakketten. Perfect dus om daar eens een kijkje te nemen. Het assortiment bestaat uit pakketten in verschillende thema’s. Ze hebben allemaal een verrassende inhoud en er is genoeg keus voor ieder budget. Uiteraard is het ook mogelijk om een persoonlijk tintje te geven aan het gekozen pakket. Voeg hiervoor een vrolijk thema-kaartje toe, waarop tevens kosteloos het bedrijfslogo gedrukt kan worden. Ook als je misschien wat later dit artikel leest (en je dus nog snel iets moet regelen) kun je bij Charles terecht. Alles is van hoogwaardige kwaliteit en daarnaast bieden ze dus een snelle levertijd!

3. Iets lekkers

Je kunt ook kiezen voor iets lekkers. Een lekkere chocoladetaart, chocoladetruffels, sushi van die ene goede sushitent in de buurt, of een lekker flesje wijn. Wil je iets groter uitpakken, dan is een etentje natuurlijk ook altijd een goed idee. Misschien kunnen jullie dit met alle werknemers samen doen om zo het jaar af te sluiten en ondertussen gezellig bij te kletsen. Daarnaast is een workshop koken bijvoorbeeld ook een heel goed idee. Leuk voor de teambuilding ook, omdat je toch op een andere manier samen moet werken. Uiteraard wordt het eten ook door jullie zelf opgegeten.

4. Iets voor het goede doel

Heb je weleens nagedacht over een schenking aan een goed doel? Vaak staan mensen hier wel voor open, zeker als ze zelf een goed doel mogen uitkiezen. Je kunt een vast bedrag per werknemer beschikbaar stellen als bedrijf. Periodieke schenkingen zijn voor 100 procent van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Meer informatie over hoe het precies zit is te vinden op we website van de Belastingdienst.