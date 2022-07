Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dopper maakt 1900 openbare watertappunten nu vindbaar in Google Maps

Impactbedrijf Dopper heeft samen met Localyse.eu 1900 publieke watertappunten in Nederland aan Google Maps toegevoegd. Het in kaart brengen van de tappunten maakt het eenvoudiger om een watertappunt te vinden wanneer iemand onderweg is en verkleint – zo verwacht het Haarlemse impactbedrijf – de kans dat mensen onderweg vervuilende wegwerpwaterflesjes kopen.

Voor het in kaart brengen werkt Dopper samen met Localyse.eu, een partij die gespecialiseerd is in innovatieve locatiesoftware en Google-technologie.

Onderweg je waterfles vullen, was nog nooit zo makkelijk

Nederland kent zo’n 1900 openbare watertappunten met water van uitstekende kwaliteit. Op veel NS-stations, in stadsparken en in winkelcentra kunnen mensen gratis hun waterfles bijvullen. Onderzoek, uitgevoerd door Tabula Rasa in opdracht van Dopper, laat echter zien dat mensen vaak niet weten waar deze watertappunten zich bevinden. Met de nieuwe toepassing, die volledig door Dopper gefinancierd wordt, kan iedereen vanaf vandaag simpelweg de Google Maps-app openen en zoeken naar ‘water tap’. De app laat vervolgens de dichtstbijzijnde plek zien waar mensen hun waterfles kunnen bijvullen.

Virginia Yanquilevich, CEO van Dopper: „We weten dat veel Nederlanders tegenwoordig een herbruikbare fles hebben; dit juichen we enorm toe! Tegelijkertijd stijgt de verkoop van wegwerpwaterflessen en zien we de impact van single-use plasticvervuiling in onze wateren. Met deze nieuwe dienst zetten we een volgende stap in het bereiken van onze missie: mensen hervulbare flessen te laten verkiezen boven wegwerpwaterflesjes. Door het inzichtelijk te maken waar je je fles kunt bijvullen, maken we het voor mensen makkelijk hun herbruikbare fles te gebruiken. Wat ons betreft moet het vanzelfsprekend worden dat je als Nederlander je hervulbare fles mee op pad neemt. Dit is een van de meest simpele manieren om je steentje bij te dragen aan schonere oceanen.”

Duurzaamheid en Dopper

Nederland is het eerste land ter wereld waar Dopper in samenwerking met Localyse.eu de openbare watertappunten in kaart brengt. In 2023 worden ook de openbare watertappunten in België, Duitsland, Frankrijk en Spanje aan Google Maps toegevoegd. Localyse.eu werd in 2015 opgericht en is marktleider in de Benelux op het gebied van innovatieve locatiesoftware en Google-technologie.

Jeffrey Benning, Country Manager/Managing Partner Localyse.eu: „Vanuit Localyse.eu zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden hoe locatiedata een organisatie kan ondersteunen bij haar missie. Dopper vroeg zich af waarom watertappunten niet makkelijk te vinden waren op Google Maps en of wij hen zouden kunnen helpen. Het is fantastisch dat het gelukt is om deze droom te realiseren en dat er nu zoveel watertappunten gemakkelijk te vinden zijn! Als Localyse.eu zijn we verheugd en trots om bij te dragen aan de missie van Dopper en ons specialisme in te zetten voor zo’n maatschappelijk doel.”

Minder wegwerpplastic

Onderzoek van Avance wijst uit dat één Dopper-fles voorkomt dat 40 plastic wegwerpflessen per jaar in onze oceanen belanden. Dopper wil 125 miljoen kilo plastic uit de oceanen weghouden. Met deze nieuwe dienst zet het bedrijf een volgende stap om dichter bij dit doel te komen. Het bedrijf heeft zichzelf ten doel gesteld om wegwerpplastic uit te bannen en grijpt daarom deze dag aan om het vinden van watertappunten eenvoudiger te maken.

