Zo wordt bepaald hoeveel sterren een Franse camping krijgt

Frankrijk staat al jarenlang hoog in de top-5 meest geliefde vakantiebestemmingen van Nederlanders. Begrijpelijk, want Frankrijk heeft veel te bieden en is relatief dichtbij huis. Met name liefhebbers van een vakantie met de caravan, tent of camper dalen elk jaar graag zuidelijk af om daar te genieten van hun welverdiende rustperiode.

Toch blijven Nederlanders ook liefhebbers van luxe. Vandaar ook dat veel Nederlanders zoeken op een Franse camping met 4 of 5 sterren. Maar wat zeggen deze sterren precies? Wat zijn de criteria en wie bepaalt precies welke camping Frankrijk aanduidt met welk aantal sterren?

Wie rankt de campings in Frankrijk?

Atout France is verantwoordelijk voor het uitdelen van de sterren op Franse campings. Dit Franse Bureau voor Toerisme controleert en inspecteert om de drie jaar zoveel mogelijk campings. Jarenlang was 4 het maximale aantal sterren dat Atout France uitdeelde, maar sinds 2013 is dit verhoogt naar 5.

Franse campings zijn niet verplicht om zich te laten kwalificeren door Atout France (al levert het wel belastingvoordelen op). Mocht je een Franse camping vinden zonder sterren, zegt dat dus niet per se iets over de kwaliteit ervan. Bekende Nederlandse vakantiesites – zoals bijvoorbeeld Vacansoleil – hanteren de beoordeling van Atout France ook in hun communicatie.

Wat zegt het aantal sterren over een Franse camping?

Atout France baseert het aantal sterren dat ze geven aan een camping puur op de voorzieningen die er te vinden zijn. Hoe meer (goede) voorzieningen een camping telt, hoe hoger het aantal sterren. Kwalitatieve criteria – denk bijvoorbeeld aan de gastvrijheid van het personeel of de hoeveelheid groen dat aanwezig is op een camping – worden niet meegenomen in de beoordeling. Maar welke voorzieningen mag je verwachten bij een camping met elk sterrenaantal?

Franse campings met 1 ster

Het enige dat je mag verwachten van een Franse camping met 1 ster, is dat je campingplek een oppervlak heeft van minimaal 70 vierkante meter. Overigens zegt een camping met 1 ster niet dat er bijvoorbeeld per definitie geen zwembad of restaurant aanwezig is. In totaal telt Frankrijk in 2022 417 campings met 1 ster.

Franse camping met 2 sterren

In vergelijking met Franse campings met 1 ster, moeten 2-sterren campings overdag verplicht een bemande receptie hebben. Daarnaast moeten 2-sterren campings beschikken over toiletgebouwen met individuele cabines. Sinds 2019 moet een 2-sterren camping ook een volledige Wi-Fi-dekking hebben, al is het maar dusdanig minimaal dat alleen de mail gecheckt kan worden. Onder bepaalde omstandigheden kan een camping deze regel overigens omzeilen, bijvoorbeeld wanneer ze claimen vakanties zonder ‘radiofrequente golven’ aan te bieden. Er zijn 1846 2-sterren campings in Frankrijk.

Franse camping met 3 sterren

Met een aantal van 2495 zijn de 3-sterren campings in Frankrijk veruit in de meerderheid. Het minimale oppervlak van een staanplaats op een 3-sterren camping is 80 vierkante meter. Op deze campings zijn elektrische aansluitingen voor het eerst in het rankingsysteem verplicht, evenals een kinderspeeltuin. Daarnaast moet er een gemeenschappelijk ruimte met WiFi zijn en de receptie 24 uur per dag, 7 dagen per week open zijn. Daarnaast moet er minimaal één receptionist zijn die minstens twee talen spreekt (waarvan 1 Engels).

Franse camping met 4 sterren

Om je als Franse camping te onderscheiden en voor 4 sterren in aanmerking te komen, moet een camping beschikken over een beveiligde toegang voor auto’s en een geasfalteerde weg. Daarnaast moet er een eigen campingwinkel en een restaurant met bar aanwezig zijn. Er is een fitnessruimte waar minimaal 4 apparaten in staan. Een 4-sterren camping moet een website hebben en een receptie waarbij het informatiemateriaal in minimaal 2 vreemde talen te verkrijgen is. Frankrijk telt momenteel 1229 campings met 4 sterren.

Franse camping met 5 sterren

Dan komen we aan bij de crème de la crème als het gaat om Franse campings. Althans, als het gaat om campings met dusdanig veel voorzieningen dat het 5 sterren heeft gekregen. Een 5-sterren camping moet verplicht voldoen aan een animatieprogramma, een zwemgelegenheid met ligstoelen en verwarmde toiletgebouwen. Bij de receptie worden minimaal 3 vreemde talen gesproken en de mogelijkheid bestaan om 24/7 te boeken. Daarnaast is er een aantal optionele diensten die een camping kan aanbieden om 5 sterren te krijgen, in plaats van 4. Denk bijvoorbeeld aan een wellnesscenter, tennisbanen of een leraar in de fitnessruimte. Er zijn 253 Franse campings met 5 sterren.