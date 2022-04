Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Douglas hout wordt steeds populairder in Nederland

De natuur is ontwaakt uit haar winterslaap. Terwijl de zon overuren draait, schieten de planten de grond uit en vormen zich bloesems aan de bomen. Met de zomer die hierna op het programma staat, is er alle reden om je tuin juist nu klaar te maken voor een mooi seizoen, waar ook de insecten van kunnen profiteren. Hierbij moet je altijd een keuzen maken uit de type soort hout. Gaat men voor Douglas hout, vurenhout of steigerhout?

Hoe je dat het beste doet en dat dit eenvoudiger is dan wellicht gedacht, word je duidelijk aan de hand van de onderstaande tips.

Bloembakken & Douglas hout

Bloembakken bewijzen dat je helemaal geen grote tuin hoeft te hebben om de natuur naar je toe te halen. Dit is een veel gebruikte oplossing om je balkon of dakterras wat op te fleuren. Bloembakken zijn te gemakkelijk te vervaardigen in de gewenste grootte, bedoeld voor op de grond of juist hangend aan de schutting of muur. Zo creëer je een warme sfeer én zorg je voor voedsel voor de insecten. Koop bij het plaatselijke tuincentrum (biologische) bloemenzaadjes, en laat de voorpret maar beginnen. Met het gebruik van Douglas hout kun je hiernaast leuke tuinhuisjes, veranda’s en schuttingen meebouwen.

Pergola

Het installeren van een pergola rondom je favoriete zithoek buiten is een manier om er een extra fijne plek van te maken. Het er langs laten groeien van rozen of klimplanten maakt zo’n constructie al snel helemaal af. Bovendien nemen deze planten ook nauwelijks ruimte in. Kies voor een snelgroeiende soort om minder lang te wachten op complete bedekking van de pergola. Eenmaal bedekt heb je ook gelijk een effectieve, natuurlijke zonwering te pakken.

Bijenhotel

Een andere relatief makkelijke manier om de natuur en je tuin een handje te helpen, is door het ophangen van bijenhotels. Die kun je op diverse plekken kopen, maar ook eigenhandig maken uit een redelijk harde tot harde onbehandelde houtsoort. Op het internet zijn allerlei instructies te vinden om er naast bijen ook vlinders en andere insecten in te laten overnachten. Veel gebruikte vulmaterialen zijn bijvoorbeeld riet, stro en bamboe.

Douglas hout als duurzaam materiaal

Om de natuur extra van dienst te zijn met het bouwen of aanschaffen, zijn er verschillende duurzame houtsoorten om uit te kiezen. Daarmee ben je verzekerd van een lange levensduur en dus ook extra veel plezier. Douglas hout is een voorbeeld van zo’n soort die voor uiteenlopende toepassingen buitenshuis gebruikt kan worden. Hier wordt steeds vaker voor gekozen ter vervanging van het al jarenlang populaire eikenhout en is zelfs nog vele malen duurzamer dan eiken. Bovendien is Douglas hout ook interessant geprijsd.

