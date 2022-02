Ontroerend: twee hartsvriendinnen spelen eindelijk weer samen piano dankzij 5G

Hartsvriendinnen Dina en Ainur hebben één grote passie: samen op één piano muziek maken, het zogeheten quatre-mains. Met vier handen dus. Maar hoe doe je dat als de een in Londen woont en de ander in Amsterdam?

Ainur en Dina zijn vriendinnen voor het leven. Hun sterke band ontstond veertig jaar geleden op het conservatorium in Frunze (nu Bikshkek in Kirgizië). De twee pianostudenten werden al snel heel close samen. En dat kwam vooral door quatre-mains. Het duo speelde complexe muziekstukken met vier handen op één piano.

Samen spelen altijd een droom

Maar hoe sterk de band ook was, de twee werden toch gescheiden. In 2013 besloot Dina naar Amsterdam te verhuizen en niet lang daarna verkaste Ainur naar Londen. Dat betekende een einde aan hun pianoduetten. Maar de droom om samen te willen spelen bleef altijd overeind. Een droom die nu werkelijkheid is geworden dankzij het supersnelle 5G-netwerk van Vodafone.

Door twee op afstand verbonden piano’s spelen de twee vrouwen samen als in hun studententijd. „Een revolutie”, verzucht Ainur als ze de pianotoetsen door toedoen van Dina in haar eigen woonkamer naar beneden ziet gaan en vrolijk meespeelt met haar vriendin.

Vodafone heeft twee op afstand bediende Yamaha-piano’s met elkaar verbonden via 5G. Een in Amsterdam, een in Londen. Door de snelheid en extreem lage vertragingstijd van het 5G-netwerk van Vodafone, bewegen de toetsen als die in Londen worden ingedrukt, vrijwel tegelijkertijd in Amsterdam. Binnen enkele milliseconden. Deze perfecte timing is nodig om goed quatre-mains te kunnen spelen.

De technologie die verbindt

De innovatieve technologie die het mogelijk maakt dat de twee vriendinnen na al die jaren weer samen kunnen spelen, komt van tech-specifiek creatief bureau The 5Gs Ltd.

De akoestische piano’s zijn voorzien van een sensor- en actuatorsysteem waarmee ze kunnen detecteren welke toetsen worden ingedrukt en waarmee ze opnamen van eerdere uitvoeringen kunnen afspelen. Vodafone heeft beide piano’s via de USB-Midi-interface op een laptop aangesloten.

Als er een noot op de ene piano wordt gespeeld, wordt een signaal naar de laptop gestuurd. De gegevens daarvan worden vervolgens verwerkt en naar de cloud gestuurd via een 5G Gigacube die aan de laptop is gekoppeld. Eenmaal in de cloud wordt het signaal teruggestuurd naar de tweede laptop en vervolgens naar de tweede piano, die in realtime de noot op het toetsenbord speelt. Zonder handen!

Voor de technici onder ons is dit natuurlijk gesneden koek. Voor degenen die wat minder zijn ingevoerd, volgt nu een simpele uitleg: de vriendinnen kunnen weer samen pianospelen.

5G brengt muziekliefhebbers samen

De vijfde generatie van het mobiele netwerk zorgt voor een betere gebruikservaring doordat de reactietijd en downloadsnelheid zijn verbeterd. Als het gaat om muziek luisteren, concertbeleving of muziek maken zijn er talloze mogelijkheden die het 5G-netwerk van Vodafone biedt. Met het voorbeeld van de twee vriendinnen laat Vodafone zien hoe 5G relevant kan zijn voor gepassioneerde muzikanten die samen willen bouwen aan een mooie muzikale toekomst.

