Niet meer alleen abonnementen: Simyo biedt nu ook telefoons aan

Je kent Simyo misschien als aanbieder van prepaid en sim-onlyabonnementen. Het dochterbedrijf van KPN verkoopt vanaf nu ook mobiele telefoons. Je kunt bij de provider nieuwe én refurbished telefoons van kwaliteitsmerken aanschaffen.

Tot nu toe stond Simyo bekend als de eerste 100 procent online sim-onlyprovider. Het bedrijf begon in 2005 met alleen prepaid en sim-only. Met succes: de telecomaanbieder is door de Consumentenbond al 25 keer uitgeroepen tot Beste Mobiele Provider. Ook won Simyo awards voor de Beste Prepaid-provider van Nederland en voor Klantvriendelijkste Telecombedrijf van Nederland.

Apple en Samsung

Vanaf nu kun je dus ook bij Simyo terecht voor je nieuwe Apple, Samsung, Motorola of OPPO. En als je geen gloednieuwe telefoon wilt, ga je gewoon voor een refurbished exemplaar. Ofwel: een al gebruikte telefoon die helemaal is schoongemaakt en nagekeken en indien nodig gerepareerd, zodat het apparaat kan worden hergebruikt. Bij Simyo zijn alle refurbished telefoons streng gecontroleerd op meer dan vijftig technische punten. De apparaten hebben daarnaast het Keurmerk Refurbished.

De telefoons kunnen in één keer helemaal of juist gedeeltelijk worden betaald. Of je kunt de kosten spreiden, zodat je de telefoon afbetaalt gedurende de looptijd van je abonnement.



Telefoonshop van Simyo

“Simyo beweegt als provider mee met de klant”, zegt Robin Clements, EVP Marketing en Products van KPN. “Wanneer wij merken dat die klant behoefte heeft aan een telefoon bij zijn abonnement, blijven we uiteraard niet achter. Super dat we onze klanten vanaf vandaag blij kunnen maken met het enige wat wij tot nu toe niet konden aanbieden als sim-onlyprovider: een telefoon. Klanttevredenheid staat bij Simyo op nummer één.”

Goede deals

Ben je al sim-onlyabonnee bij Simyo? Dan kun je, als je je abonnement verlengt, nu meteen een telefoon erbij bestellen. Voor nieuwe klanten worden er tijdelijk geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Ook zijn er een aantal deals ter ere van de lancering van het nieuwe aanbod. Zo krijg je nu maar liefst 120 euro korting op de Samsung S20 FE 5G, de Samsung A52s 5G of de iPhone 12 mini als je een van deze telefoons bestelt in combinatie met een abonnement voor twee jaar met 6GB en 200 min/sms.