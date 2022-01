Van Simba tot Biertje: dit zijn de populairste kattennamen

Roep je tijdens een wandeling Simba of Nala? Dan is de kans aanwezig dat je een groep spinnende katten achter je aan krijgt. Dat waren namelijk de populairste kattennamen in 2021. Dat blijkt uit onderzoek van huisdierenverzekeraar Petplan, gebaseerd op basis van bij hun verzekerde katten.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat – hoe moet je dat zeggen – grappige namen een opmars maken. Zoals Biertje, Poepie of Wifi.

Simba op 1 populairste kattennamen

Het was kielekiele, maar toch voor een tweede jaar op een rij: Simba is de nummer 1 kattennaam in Nederland. Ook dit jaar moet Luna genoegen nemen met een zilveren plak en Nala met een bronzen. In tegenstelling tot hondennamen geven kattenbaasjes wél elk jaar iets gevarieerdere namen aan hun huistijger mee. De top 3-kattennamen staan de laatste twee jaar wel in beton gegoten, maar bij de overige namen in de top 10 is het stuivertje wisselen. De namen Lola, Charlie en Gizmo moeten plaatsmaken voor Coco, Loki en Mia.

Tekenfilms dienen als inspiratie

Poezen- en katteneigenaren laten zich al jaren inspireren door Disney, met name door The Lion King. Simba en Nala hebben al een flinke tijd een podiumplek bemachtigd, maar ook een ander figuur van de kaskraker maakt zijn intrede in de top 100: Pumba! Rest toch de vraag: hoeveel baasjes zingen thuis trots – met hun Simbaatje in hun armen – The Circle of Life mee?

Grappige en stoere kattennamen

Niet elk kattenbaasje zet op de geboorteakte van zijn huistijger een alledaagse naam. Integendeel zelfs: volgens kattenverzekeraar Petplan barst het van de grappige kattennamen in hun bestand. Van Biertje tot en met Wifi en van Poepie tot aan Lucky Lamborghini: het kan en mag allemaal! Ook stoere namen passeren in kattenland de revue, zoals Rambo, Boef, Tijger en Hunter. De katten in de buurt zullen vast met een bochtje om deze huistijgers heen lopen…

Doe nou maar normaal…

Dan doe je al gek genoeg! Dat zullen de baasjes denken die hun katten typische Hollandse namen meegaven. Henk was bij uitstek de populairste Hollandse poezennaam het afgelopen jaar. „Henk, nu van die stoel af!”, zal bij de Nederlandse kringverjaardagen voor de nodige verwarring hebben gezorgd… Ach ja, namen als Harrie, Sjaakie en Klaas-Jan zijn tóch makkelijker te onthouden dan Mister Nugget en Kratje. Dat dan weer wel.

