(Weer) thuis aan het werk? Dankzij deze 4 tips blijf je toch productief

We werken steeds vaker structureel vanuit huis. Voor de een speelt dit pas sinds de coronacrisis, de ander doet het al jaren. Wat de reden ook is, werken vanachter de keukentafel kan even productief zijn als ‘gewoon’ op kantoor.

Sterker nog, Björn Deusings – directeur van Tijdwinst.com, een trainingsbureau dat gespecialiseerd is in de cursus timemanagement – denkt dat je met een aantal kleine aanpassingen zelfs méér gedaan krijgt vanuit huis.

Vier tips voor poductief thuiswerken

Thuiswerken biedt namelijk ontzettend veel vrijheid. En die praatgrage collega’s? Daar heb je thuis geen last van, evenals van die manager die om de haverklap aan je bureau staat. Dat betekent wel dat je jouw verantwoordelijkheid moet nemen: geen gehoor geven aan die overvolle wasmand dus, wanneer er een stapel werkt op je ligt te wachten.

In zijn boek Elke Dag om 15.00 Klaar deelt Björn Deusings enkele manieren waarop je jouw productiviteit kunt verhogen. Als thuiswerker zijnde maak je hiermee alvast een goed begin:

1. Thuiswerken doe je op basis van output

Werken vanuit huis biedt jou de flexibiliteit om je uren zelf in te delen. Die vrijheid is fijn, maar waak ervoor dat je ook de verantwoordelijkheid neemt om hier goed mee om te gaan. Maak daarom duidelijke en concrete afspraken met je leidinggevende over de resultaten die je die week moet behalen. Hoe en wanneer je dat vervolgens doet, is aan jou.

Belangrijk hierbij is natuurlijk wel dat je te allen tijde je agenda netjes bijhoudt: geef aan waaraan je hebt gewerkt en hoelang. Op die manier houd je het vertrouwen vast, toon je aan dat je verantwoordelijkheid neemt en kan je leidinggevende bijsturen indien dat nodig is.

2. Behandel je keukentafel als een professionele werkplek

Of je nu vanachter je eettafel werkt of een eigen thuiskantoor hebt waar je je kunt terugtrekken; je zal je werkzaamheden even serieus moeten aanpakken als wanneer je gewoon op kantoor zou werken.

Vraag je daarom telkens af: zou ik dit ook doen als ik nu op kantoor zou zijn? Is het antwoord daarop ‘nee’, doe het dan ook niet op je thuiswerkdag. Dat betekent dus waarschijnlijk geen blèrende tv op de achtergrond of vanaf de bank werken met je laptop op schoot (vaak in combinatie met een verwassen t-shirt en sportbroek).

In plaats daarvan werk je vanuit een opgeruimde omgeving, hanteer je een goede werkhouding en heb je je telefoon op stil staan en uit het zicht liggen. En oh: kleed je aan, alsjeblieft.

3. Blijf in contact met je team en leidinggevende

Zodra je vanuit huis werkt heb je niet zo een-twee-drie zicht op wat je collega’s doen. En heb je een vraag, dan loop je nu niet zo snel iemands kantoor binnen. Om de samenwerking toch goed te laten verlopen, zul je daarom gezamenlijk afspraken moeten maken rondom de communicatie. Spreek bijvoorbeeld met het team een wekelijkse digitale stand-up meeting af in bijvoorbeeld Microsoft Teams. Waaraan gaat iedereen werken en wat zijn de verwachte resultaten?

Maak ook gebruik van een gedeelde agenda en takenlijst om dit zichtbaar te houden. Om te voorkomen dat je wordt ondergesneeuwd met vergaderverzoeken, telefoontjes of appjes, maken jullie ook daar afspraken over: ‘Alleen als iets werkelijk dringend is bellen we, anders zet je het op de mail’.

4. Bewaak je werk/privé-balans bij thuiswerken

Dat je werkt op de plek waar je ook woont, kan voor flink wat afleiding zorgen. Allereerst omdat je partner wellicht ook vanuit huis werkt, maar ook omdat je kinderen zien dat je ‘gewoon thuis bent’. Dat kan druk uitoefenen op je werk/privé-balans.

Maak daarom ook afspraken met je thuisomgeving: ‘Ik ben tot twee uur aan het werk. Tot die tijd ben ik er dus niet. Laten we erna even een wandeling maken’. Thuiswerken biedt jou die vrijheid. En wanneer zo’n wandeling betekent dat je hierdoor ‘s avonds een uurtje langer moet doorwerken, neem je dat voor lief. Bewaak in ieder geval wel je uren om te voorkomen dat je erin doorslaat: spreek met jezelf een start- en stoptijd af en houd je daaraan.

Werken vanuit huis hoeft dus niets af te doen aan je productiviteit. Pas je bovenstaande tips toe dan zul je zelfs merken dat je zelfs meer werk krijgt verzet.

In samenwerking met Tijdwinst.com.