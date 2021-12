Spectaculair kersthuis te koop aangeboden op Funda

Droom jij stiekem al jaren van een huis dat net zo spectaculair verlicht en versierd is zoals in kerstfilms? Maar dan het liefst nóg een schepje erbovenop? Is je motto ‘Go big or go home’? Breaking news: het kersthuis van je dromen bestaat, het staat in Schagen en het is nu te koop op Funda.

Makelaar Tim Kugelmann is niet van het halve werk: dit jaar was hij vastbesloten om voor kerst alle registers open te trekken. Zijn doel was een eengezinswoning van voortuin tot vliering in kerstsferen te hullen – en dat is gelukt.

“Behoorlijk lastig om in je eentje voor elkaar te krijgen, maar samen met bol.com bleek het haalbaar. Zij hebben alles, maar dan ook echt alles in hun assortiment om van iedere woning een kerstwalhalla te maken. Zeg nou zelf: hier wil je toch dit jaar nog kerst vieren?”

Kersthuis vol verrassingen

Niet alleen wat zijn ‘versierkunsten’ betreft is de bevlogen makelaar niet van de traditionele aanpak, ook de foto’s op Funda zijn bepaald niet standaard. Zo staat Kugelmann regelmatig zelf op de foto’s – badend in een whirlpool vol kerstballen, bijvoorbeeld, of achter de pruttelende pannen in de keuken.

“Je moet als koper het gevoel krijgen dat er wordt geleefd”, legt hij uit. “Ik laat dus de mogelijkheden en gezelligheid van een huis zien.” En als dat betekent dat hij zelf even onder het kerstdekbed moet gaan liggen, dan is Kugelmann de beroerdste niet. Achter elke kamerdeur wacht een nieuwe verrassing en op ieder detail is gelet: van wc-papier in kerstprint tot een drumstel in de muziekkamer (met een dansende kerstman, uiteraard).

Glitterjurken en hysterische kersttruien

Wie beneden is bekomen van de eerste indrukken – een lichtshow in de tuin, een sneeuwprojector, een feestelijk gedekte tafel, spectaculair versierde kerstboom en een arrensleebaan op de trap – valt op de bovenetage opnieuw met z’n neus in de boter. Hier vind je ruime slaapkamers met een sterrenhemel op het plafond, kasten vol glitterjurkjes en hysterische kersttruien (uiteraard ook allemaal uit het kerstassortiment van bol.com) en een badkamer met whirlpool. Groot genoeg voor 1 kerstman met 100 kerstballen, óf voor 2 personen.

Denk overigens niet dat dit kersthuis alleen leuk is in de decembermaand. De eengezinswoning in Schagen is in zeer goede staat, goed geïsoleerd en heeft een mooie houten vloer en veel lichtinval dankzij de grote ramen aan de voor- en achterkant. Het huis heeft een achtertuin met veel privacy, een open haard en – niet onbelangrijk – heel veel bergruimte om alle kerstspullen op te bergen. Het staat te koop voor een vraagprijs van 250.000 k.k. Benieuwd?