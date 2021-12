Fraai staaltje monnikenwerk door ontwerpers van G-Star RAW

De monniken uit de abdij waar het beroemde bier La Trappe wordt gebrouwen zijn in een stijlvol, nieuw en duurzaam ‘jasje’ gestoken. Zij dragen habijten die zijn ontworpen door het designteam van denimmerk G-Star RAW.

In de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot wordt al sinds 1884 trappistenbier gebrouwen. De monniken van de abdij staan aan de oorsprong van dit bier. En vandaag de dag vindt het ambachtelijke brouwproces nog altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de monniken plaats, waarbij hergebruik van water en grondstoffen belangrijk zijn in het productieproces.

Deze circulaire aanpak past G-Star ook toe door bijvoorbeeld te werken met gerecyclede materialen, te ontwerpen voor hergebruik, zero water waste, en door zoveel mogelijk Cradle to Cradle Certified® stoffen te gebruiken. Vanuit deze gedeelde waarden is het idee voor het ontwerpen van een duurzaam habijt ontstaan.

Het habijt is gemaakt van Cradle to Cradle Gold Certified® denim. Deze stof voldoet aan de wereldwijde standaard voor producten die veilig, circulair en verantwoord zijn gemaakt. Hierdoor sluiten de habijten naadloos aan bij de filosofie van de monniken, het trappistenbier en die van G-Star.

Gemene deler G-Star en La Trappe

La Trappe en G-Star hebben meer gemeen dan je in eerste instantie zou verwachten. Naast dus hun gedrevenheid omtrent het thema duurzaamheid, is een grote liefde voor het pure vakmanschap een gemene deler.

Die twee passies komen terug in de habijten, die met veel aandacht voor detail zijn ontworpen. De stof waarvan ze zijn gemaakt bevat 100 procent biologisch katoen, is geverfd zonder gebruik van schadelijke chemicaliën en gewassen zonder een druppel water te verspillen.

„Deze habijten en de duurzame stof waarvan ze zijn gemaakt staan wat ons betreft voor respect voor de planeet en de mensen die erop leven”, zegt broeder Isaac, Prior van O.L.V. van Koningshoeven en directeur van La Trappe Trappist. „Dit sluit volledig aan bij onze monastieke levensinvulling, waarbij goed doen voor mens en aarde centraal staat.”

Eeuwenoud patroon

Het patroon van het habijt is eeuwenoud en werd teruggevonden in een handgeschreven boek waarin het 80 jaar geleden werd vastgelegd. Dit prachtige monnikenwerk werd door het G-Star designteam onder handen genomen voor het nieuwe ontwerp. Overigens is zelfs het knippatroon duurzaam, want doordat dit zorgvuldig in elkaar valt blijft er zo min mogelijk restmateriaal over.

„Net als bij de monniken van La Trappe, zijn vakmanschap en duurzaamheid onderdeel van G-Star RAW. En daarnaast houden we van onverwachte en opvallende samenwerkingen, zeker als we daarmee een mooie boodschap kunnen uitdragen. Het duurzame denim habijt symboliseert dat precies,” aldus Gwenda van Vliet, CMO bij G-Star RAW.

In samenwerking met G-Star