Met een liedje over zijn zieke vader had Ginger ineens zes miljoen streams

Het liedje dat hij schreef was een ode aan zijn zieke vader. Rapper Ginger trad er eind 2018 mee op tijdens de audities van The Voice of Holland. Het bleek een ommekeer in zijn leven.

„Ik wist eigenlijk niet goed wat me overkwam, het ging volledig viral”, zegt Ginger nu. Inmiddels heeft de roodharige rapper al twee albums op zijn naam staan en wellicht is een nieuwe hit aanstaande. Ginger, van wie de echte naam Jorn Wildeman is, schreef namelijk onlangs in een auto een prachtige track.

‘Einde vaak al in m’n hoofd’

Hij deed dit op uitnodiging van Peugeot tijdens een roadtrip met Leona Philippo. In een van de nieuwste modellen reed het duo naar een door Ginger opgegeven favoriete locatie. Dat was Ahoy, waar hij ooit hoopt op te treden tijdens Vrienden van Amstel Live. Onderweg schreef hij een nummer op speciaal voor hem gecomponeerde muziek. „Ik had meteen een verhaal in mijn hoofd toen ik de beat hoorde. Meestal worden mijn liedjes verhalen met een positief einde.”

Ginger voelde zich in de ‘mobiele studio’ als een vis in het water en dat deed hem zichtbaar goed. „Het was een heel mooie auto die heerlijk reed. Elektrisch, dat vind ik erg fijn. Hij ging als een tierelier.” En Ginger ging ook als een tierelier, want het einde van de nieuwe song was binnen no time klaar. Maar dat kwam ook omdat hij daarmee begon.

„Ja, dat gebeurt soms. Dan heb ik het einde al in m’n hoofd terwijl ik nog niet weet hoe het begint”, lacht hij.

Ginger haalde zes miljoen streams

Dat zijn nieuwe track net zo’n succes wordt als het liedje dat hij voor zijn vader schreef, lijkt bijna onmogelijk. Papa, dat Ginger samen met zijn zus opnam, ging volledig door het dak. „Het is meer dan zes miljoen keer op Spotify gestreamd. Dat is echt ongelooflijk hè. Dat is een derde van alle mensen in Nederland!”

De aanleiding voor de song was een treurige. De vader van Ginger werd ziek en overleed uiteindelijk. Maar hoe verdrietig ook, het bracht ook iets heel moois. „Mijn vader is eigenlijk degene aan wie ik mijn succes heb te danken. Tenslotte schreef ik Papa voor hem. Ik ben daarom heel blij dat hij nog bewust heeft meegemaakt hoeveel succes dat liedje mij heeft gebracht. Mijn vader heeft veel hoogtepunten mee mogen maken, tot aan een optreden van mij voor de koning aan toe. En dat hij die hoogtepunten heeft mee mogen beleven, is míjn absolute hoogtepunt. Dat hij nog heeft gezien dat ik met het maken van muziek mijn geld kan verdienen, daar ben ik echt heel dankbaar voor.”

Peugeot heeft als motto ‘turn time into quality time’, door het rijplezier en de vrijheid die het merk met zich meebrengt. Met On Track gaan we met Peugeot op muzikale roadtrip, samen met jonge, upcoming artiesten. We praten over hun ambities, bijzondere locaties en gebeurtenissen én we gaan werken aan een track. Een track die Peugeot samen met Leona Philippo laat componeren, om de artiesten alvast een beetje op weg te helpen. Kijk hier om de video met Ginger te bekijken en wanneer je de volgende episode van On Track 2021 kan verwachten. Aan het eind van de rit, na aflevering 3, kan je je stem uitbrengen op je favoriete nummer waarmee we de winnaar van On Track 2021 bepalen. Daarbij maak jij kans op je eigen roadtrip.

In samenwerking met Peugeot