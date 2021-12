Een kerst-barbecue: zo vier je de feestdagen op een originele manier

Naast de geboorte van Jezus en cadeautjes, draaien de feestdagen toch ook zeker om eten. En ja, gourmetten is dan zeker gezellig. Maar je kunt ook een originele(re) twist geven aan kerst. Pak de barbecue er weer bij – wie weet heb je ‘m sinds de zomer niet meer gezien – en nodig wat leuke mensen uit. Met onderstaande stappenplan blaas je iedereen omver met je winterse barbecue.

Zo’n driegangenmenu in elkaar flansen kost elke keer weer veel tijd en voldoet vaak niet aan je eigen verwachtingen. En daarnaast: als je uren in de keuken staat, heb je helemaal geen tijd om lekker te kletsen met je familie of vrienden. Met z’n allen in de tuin rond een lekker vuurtje staan doet het altijd goed.

Een origineel kerstdiner: barbecuen

Een barbecue in de zomer is heel andere koek dan in de winter. Daarom geven we je wat handige tips voor een heerlijk avondje (of middag, er zijn geen regels).

Stap 1: Kleed je warm aan

Het is de laatste tijd steeds kouder (je kunt op sommige plekken zelfs schaatsen op natuurijs), dus onderschat dat zeker niet. Houd ook rekening met eventuele buien, dus misschien is een partytent handig. Zorg ervoor dat jij en je gasten lekker warme kleding aanhebben, maak de tuin gezellig en steek de vuurkorf (en de barbecue natuurlijk) aan.

Stap 2: Een goede voorbereiding is essentieel

Tijdens kerst ben je negen van de tien keer vrij (wel deels afhankelijk van je beroep), dus je kunt veel dingen van tevoren doen. Dan hoef je niet de hele avond heen en weer te lopen. Zet je vlees alvast in de marinade en snijd je groenten van tevoren. En zorg voor genoeg briketten, houtskool en vuur, zodat je de hele avond door kunt knallen.

Stap 3: Een stevige marinade

De grootste fout die mensen maken tijdens het barbecuen is het niet (of verkeerd) marineren van het vlees. Om je barbecue nog origineler te maken, kun je het vlees ook marineren in whisky. Daar krijg je ‘t ook nog eens lekker warm van. Drenk je vlees in whisky met een beetje suiker en een Spaans pepertje. Simpel, maar barstensvol smaak. De alcohol maakt het vlees malser, waardoor het vlees smelt in de mond.

Stap 4: Een beetje whisky bij de wijn

En whisky is niet alleen lekker als marinade, nee, een goed glas whisky is an sich al heel smaakvol. Voor veel mensen is die smaak vaak net wel te apart, dus daarom is een goede ‘instapwhisky’ van belang. Probeer eens de Talisker Dark Storm: een collectie van zachte honing, fris fruit en zeezout, gevolgd door een smaakexplosie van rode peper en pure chocola. Voor de doorgewinterde liefhebber, die houdt van een meer intense smaak, heeft Talisker de Talisker Skye ontwikkeld. In deze fles vind je hints van gedroogd fruit en gerst die worden begeleid door een wolkje rook, perfect in combinatie met vlees van de BBQ.

Stap 5: Whisky in plaats van sokken

Je vader, buurman of beste vriend wéér foute kerstsokken geven wordt inmiddels wel een beetje saai. Er zijn zoveel cadeautjes met meer karakter, die laten zien dat je er echt over nagedacht hebt. Ideaal is de giftset van Talisker 10 Years. Zeker als je onze bovenstaande tips hebt opgevolgd, is dit een goede afsluiter van je kerstavontuur. Verwacht een gebalanceerde whisky met frisse, maritieme noten, fruit en een licht pepertje.

In samenwerking met Talisker