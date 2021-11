Waarom is er een vaste periode om over te stappen van zorgverzekeraar en wat heb je eraan?

De laatste maanden van het jaar tikken weg. Overal zien we weer advertenties van zorgverzekeraars en vergelijkingswebsites opduiken. Ze attenderen de consumenten erop dat het tijd is om een kritische blik te werpen op de zorgpremie en desgewenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Maar waarom kan dat eigenlijk alleen in deze maanden van het jaar? En wat is het nut van overstappen, als de premies toch steeds weer omhoog gaan?

Contracten per 1 januari

Een nieuwe zorgverzekering treedt altijd in werking per 1 januari van het nieuwe jaar. Dit houdt in dat je dus tot die tijd de gelegenheid hebt om de oude zorgverzekering op te zeggen en een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Hierbij dien je uiteraard de opzegtermijn van je oude verzekering in acht te nemen. Als je er rustig de tijd voor wilt nemen, is november dus een goede maand om je te gaan oriënteren op de mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld alvast de premie van jouw eigen zorgverzekering vergelijken met die van andere aanbieders, om te zien of je niet veel meer betaalt dan nodig is. Belangrijk is daarbij natuurlijk wel om goed inzicht te verkrijgen in de geboden dekking. Je moet immers geen appels met peren gaan vergelijken.

Afspraken met zorgaanbieders

Het feit dat je elk jaar per 1 januari een zorgverzekering moet hebben, is vooral bedoeld om duidelijkheid te scheppen. In het grote woud van de vele aanbieders is het overzicht niet altijd goed te vinden. Je bent echter wel verplicht om een zorgverzekering te hebben. De datum van 1 januari biedt daarbij enige houvast. Bovendien willen de aanbieders natuurlijk ook weten waar ze aantoe zijn. Wanneer de datum van 1 januari verstreken is, weten ze precies op hoeveel klanten ze in dat jaar kunnen rekenen. Op basis daarvan kunnen ze ook afspraken maken met zorgaanbieders. Daarbij geldt natuurlijk dat de klantvolumes mede bepalend zijn voor het vaststellen van de inkoopkosten.

Overstappen van zorgverzekeraar loont

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om nooit over te stappen en je verzekeraar trouw te blijven. Vaak blijkt echter dat de zorgverzekering 2022 elders goedkoper te krijgen is. Nogmaals benadrukken we hierbij dat je er goed op moet blijven letten dat je een gelijkwaardig pakket krijgt. Als dit het geval is en de premie is lager, is dat mooi meegenomen!

In samenwerking met Lequal