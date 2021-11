Altijd een coach op zak voor de momenten dat het eventjes niet zo lekker gaat

Dat veel jonge mensen kampen met een burn-out, stress of andere mentale klachten, mag inmiddels geen geheim meer heten. En toch durven velen er nog niet voor uit te komen. ‘Ja joh, gaat prima’, is dan het antwoord op de clichévraag ‘alles goed?’. Herken je dit? Let dan even goed op.

Er is namelijk een app die je kan helpen.

App de Coach

Hoe fijn zou het zijn als je altijd even snel contact kunt leggen met een deskundige als je daar behoefte aan hebt? Op die manier is het niet nodig om onnodig lang met mentale issues rond te blijven lopen. En er is nu een zorgverzekering – Just – die dat mogelijk maakt. Als je even niet zo lekker in je vel zit en niet meer weet wat te doen, kun je gebruikmaken van App de Coach. Je kunt dan zelf aan de slag met modules en opdrachten of chatten met een deskundige. Als het écht nodig is, kan je ook een gesprek voeren met een coach.

De cijfers over hoeveel mensen mentale problemen zoals stress hebben, vliegen je om de oren. Steeds meer mensen hebben last van psychische klachten, ook jongeren. Vooral jongeren moeten we misschien zelfs wel zeggen. Dat uit zich in neerslachtigheid, oververmoeidheid, slapeloosheid, irritaties of zwaardere klachten. We leggen onszelf veel druk op door zowel op het werk als in het sociale leven optimaal te willen presteren. Het is dus helemaal niet zo raar als jij ook weleens mentale problemen ervaart. Blijf er niet te lang mee doormodderen, want dan doe je jezelf tekort. En als je sneller met je klachten aan de slag gaat, voorkom je dat het erger wordt.

Coach inbegrepen

De wat meer digital minded types onder ons zitten vaak niet te wachten op gedoe en onnodig lang speuren op internet als ze klachten hebben. En dat heeft Just, onderdeel van CZ, heel goed begrepen. App de Coach maakt daar standaard onderdeel uit van de zorgverzekering.

Een deskundige die je zonder verwijzing en lang wachten op kunt roepen, ook al is het na kantooruren. Dat is natuurlijk wel een prettig idee. Blijf dus niet piekeren op de bank, maar neem contact op. App de Coach werkt vrij eenvoudig: je downloadt de app, doorloopt een zelftest en kunt meteen een voor jou geselecteerde zelfhulpmodule starten. En je kunt onbeperkt chatten met een deskundige als je daar behoefte aan hebt. Als het echt nodig is, kan je videobellen met een coach.

Vind jij het uitpluizen van zorgverzekeringen die allemaal op elkaar lijken ook zo’n gedoe? Just maakt zorgverzekeren juist easy. In 3 clicks stel je je pakket samen. Just is een digitale zorgverzekering waar je alleen bent verzekerd voor wat echt noodzakelijk is. En dus niet voor bijvoorbeeld een bril, waarvan het vaak slimmer is om deze zelf te betalen. Maar een (chat)gesprekje met een deskundige zou je misschien zo nu en dan best eens goed kunnen gebruiken.