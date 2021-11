Black Friday komt eraan: dit zijn de 5 beste shoptips

Black Friday is het startschot voor shoppingseason en over minder dan drie weken is het al zo ver! Tegenwoordig is het van oorsprong Amerikaanse koopjesfeest volledig ingeburgerd bij Nederlanders. Wanneer je aan Black Friday denkt, dan denk je namelijk vast als eerst aan het geld dat je dit jaar zou kunnen besparen, en de nieuwe gadgets die je hoopt te scoren voor een fijne prijs. Toch kan je de plank ook behoorlijk misslaan met een aankoop.

Om de deals te vinden die het waard zijn – en de aanbiedingen over te slaan die je beter kunt vermijden – is een goede voorbereiding van groot belang. Hier zijn enkele tips om alvast over na te denken om miskopen te vermijden tijdens de drukste winkeldag van het jaar.

Black Friday shoptips

Weet wat je zoekt

Weten wat je zoekt klinkt logisch. Maar met zoveel aanbiedingen is het heel gemakkelijk om je tijdens het winkelen te laten afleiden. Dit kan ertoe leiden dat je te veel uitgeeft of dat je vergeet te kopen wat je daadwerkelijk nodig hebt. Maak daarom van te voren een verlanglijstje en bepaal een passend budget.

Doe onderzoek naar reviews

Black Friday is ideaal om een goede deal te scoren voor grotere uitgaves zoals grote elektronica en meubels. Een vaak gemaakte fout is dat mensen niet de tijd nemen om wat aanvullend onderzoek te doen. In vergelijking met vroeger vind je nu meer informatie over producten op internet. Een manier om geen fouten te maken, vooral bij elektronica, is door reviews van mensen online te checken. Op deze manier kom je erachter of het product geschikt is voor jou en kom je mogelijk te weten over ontbrekende functies waar je zelf niet aan hebt gedacht. Het klinkt vanzelfsprekend om reviews op te zoeken, maar soms heb je haast en vergeet je dit volledig. Heb je onderzoek gedaan, weet je wat je wilt?

Doe een snelle prijsvergelijking

Naast de reviews checken, kan ook een snelle prijsvergelijking een miskoop voorkomen. Het is misschien aantrekkelijk om meteen in de winkel of de eerste online winkel te kopen, maar een snelle zoektocht online kan je ondanks de Black Friday-gekte toch tientallen tot honderden euro’s schelen.

Vergeet Cyber Monday niet

Staar je niet blind op Black Friday. Cyber Monday is de online tegenhanger van het winkelkortingsgeweld. Ook zijn er veel merken en retailers die op de maandag na het kortingsweekend online kortingen aanbieden. In sommige gevallen scoor je dan zelfs een betere deal. Durf jij te wachten? Of ben je bang om achter het spreekwoordelijke net te vissen?

Beide dagen bieden in ieder geval vaak fantastische deals op diverse producten, of je nu op zoek bent naar fashionable sneakers, die handige airfryer XXL of een LEGO Technic-set voor de kids. Er zijn echter enkele voorbeelden bekend waarbij het zeker loont om te wachten tot Cyber Monday met kopen.

Staar je niet blind op de prijs

De goedkoopste variant kiezen is niet altijd de beste keus. Vraag jezelf af bij een aankoop wat voor jou belangrijk is in een product. Soms moet je namelijk kiezen voor een duurdere optie, gewoon omdat dit product de functies heeft die jij zoekt in dat product. Wanneer je bespaart op deze functies, zul je achteraf teleurgesteld zijn.

In samenwerking met Beslist