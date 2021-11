5 praktische tips: onontdekte plekken in Kroatië

Kroatië heeft meer te bieden dan alleen maar de eyecatchers Split en Dubrovnik. Wie houdt van weinig massatoerisme en toch pareltjes van Kroatië wil ontdekken, zit hier op de juiste plaats.

Een mini-gids met vijf praktische tips voor vakantiegangers die freewheelen hoog in het vaandel dragen en bijzondere bezienswaardigheden naar waarde weten in te schatten. Kroatië vanuit een andere invalshoek bekeken.

Tip 1: Porec

• Omschrijving

Het stadje Porec, gelegen in Istrië, ligt verscholen op een schiereiland in de zee. Het Venetiaanse erfgoed is het laatste overblijfsel uit het verleden. Porec bezit alle eigenschappen van een gezellige knusse stad. Omdat het maar een zakdoek groot is, kan je Porec te voet ontdekken. Omdat de zee op een steenworp gelegen is, leent de stad zich ook als ideale uitvalsbasis voor boottochten.

• Wat te doen?

Cultuurliefhebbers hebben de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de Eufrasiusbasiliek, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst prijkt. Het is vaak ook een vertrekpunt om excursies te maken. Denk maar aan een dagtocht naar Venetië. Een andere trekpleister zijn de meren van Plitvice.

Tip 2: Pula

• Omschrijving

Pula is een buitenbeentje en wordt ook wel eens als het Rome van Kroatië omschreven. De roots van die gelijkenis ligt in het feit dat Pula op zeven heuvels is gebouwd zoals Rome. Cultuurfanaten komen aan hun trekken dankzij de talrijke historische Romeinse gebouwen. Zonaanbidders vinden hun gading op de nabijgelegen uitgestrekte stranden.

• Wat te doen?

Porec heeft één van de best bewaarde amfitheaters van de wereld. Het is ook het epicentrum van de scheepswerf in Kroatië. Vanaf de zonsondergang tot middernacht wordt dagelijks tijdens de zomermaanden juli en augustus een lichtschouwspel opgevoerd wat zeker de moeite waard is om het te beleven.

Tip 3: Omis

• Omschrijving

Omis is één van de mooiste steden in Dalmatië. Maar wat deze regio zo uniek maakt, is dat de rivier Cetina bij de stad uitmondt in de oceaan. Omis heeft trouwens een heel onstuimige geschiedenis achter de rug en wordt ook wel de piratenstad genoemd. Die roemruchte en minder fraaie bijnaam komt omdat piraten vanuit Omis handelsschepen overvielen.

• Wat te doen?

Het is de ideale plaats voor watersportbeoefenaars die houden van avontuur. Kanoën, kajakken en raften zorgen voor onvergetelijke activiteiten. Het meest in het oog springend is de zip-lijn die je opgewonden over de steile wanden en het water brengt. In de omgeving wordt ook veel aan het beklimmen van bergen en rotsen gedaan.

Tip 4: Vis

• Omschrijving

Op het eiland Vis lijkt de tijd nog steeds stil te staan. Het heeft altijd zijn authentieke waarde behouden. Zeilfanaten kunnen hier naar hartenlust hun ding doen, omrand door prachtige baaien en stranden. Vooral de zee-inhammen zoals Stiniva en Srebrna lokken zeilboten naar het eiland.

• Wat te doen?

Wie houdt van eilandhoppen kan in de buurt van Vis naar andere plaatsen in de nabije omgeving. In Komiza bevindt zich de Blauwe Grot, één van de mooiste natuurfenomenen van Kroatië. Wie kuiert over de boulevard, vindt talloze oergezellige restaurants.

Tip 5: Korcula

• Omschrijving

Korcula wordt vaak beschouwd als de miniatuurversie van het nabijgelegen Dubrovnik. Het stratenplan is gebouwd volgens het visgraatmodel. Vrij vertaald betekent dit dat je tijdens het ochtendgloren geniet van een mooie zonsopgang en vanaf de middag van koele temperaturen. De oude stad is omgeven van (stenen) muren.

• Wat te doen?

De grootste bezienswaardigheid is het huis van Marco Polo. Er wordt beweerd dat Marco Polo daar geboren is, hoewel niemand dat voor 100 procent zeker weet. Ondertussen werd de woning omgedoopt tot een heus museum. De grotten en zandstranden zijn andere grote troeven die het stadje Korcula kan uitspelen. Zwemmen, snorkelen of duiken zijn de favoriete watersporten.

