Webhosting uitgelegd in 3 stappen

Webhosting is een onderwerp dat steeds vaker voorkomt nu de wereld verder digitaliseert. Maar wat betekenen gangbare hostingtermen als shared hosting, reseller hosting en VPS? Sterker nog: waar moet je op letten en waar kun je het beste voor kiezen als je er zelf aan zit te denken om een website te starten?

In dit artikel wordt webhosting uitgelegd in drie simpele stappen.

1. Wat is webhosting eigenlijk?

Webhosting is simpelweg gezegd een stukje webruimte huren bij een hostingprovider. Dit gebeurt op servers waarop je de bestanden van jouw website opslaat. Deze servers staan 24/7 in verbinding met het internet waardoor jouw website altijd bereikbaar is voor bezoekers. Vaak maken hostingprovider gebruik van grote datacentra die speciaal gemaakt zijn om grote aantallen servers draaiende te houden en te beveiligen. Het komt tegenwoordig dan ook zelden voor dat een website downtime ondervindt naar aanleiding van technische problemen.

2. Welke typen webhosting zijn er?

Webhosting bestaat uit verschillende soorten typen. Dit zijn onder andere shared hosting, VPS hosting en dedicated hosting. Vaak worden deze in pakketten aangeboden, afhankelijk van het aantal mogelijkheden dat je graag zou willen hebben.

Shared hosting

De letterlijke vertaling van shared hosting is ‘gedeelde hosting’ en daar komt het eigenlijk ook grotendeels op neer. Je deelt de capaciteit van een webserver met andere website-eigenaren die er gebruik van maken. In extreme gevallen zou dit kunnen betekenen dat jouw website hinder ondervindt als de website van je medegebruiker onnodig veel resources gebruikt. Bijvoorbeeld omdat er opeens duizenden bezoekers op afkomen. Doordat je deelt met anderen, is het de goedkoopste manier van hosting. Het technische onderhoud van de server ligt bij de hostingprovider, wat voor beginners als voordeel kan worden gezien.

VPS hosting

Deze afkorting staat voor ‘virtual private server’. Zoals de volledige naam al aangeeft, gaat het hier om een server die virtueel helemaal van jou is en met niemand gedeeld wordt. De fysieke server waar jouw VPS op draait is onderverdeeld in meerdere virtuele servers, maar het grote voordeel tegenover shared hosting is dat andere gebruikers van de fysieke server geen invloed uit kunnen oefenen op jouw privéruimte. Ideaal als je echt het maximale uit je website of appliatie wilt halen. Je hebt hierbij alles zelf onder controle en bepaalt zelf wat voor besturingssysteem en software er draait op je eigen stukje server. Dit vergt meer technische kennis en onderhoud dan shared hosting, maar je krijgt er een hoop vrijheid voor terug.

Dedicated hosting

Dedicated hosting lijkt grotendeels op VPS hosting: ook hier heb je de volledige vrijheid over je eigen server en voer je het onderhoud grotendeels zelf uit. Het grote verschil zit hem in het feit dat we hier niet spreken over een virtuele server die van jezelf is, maar een fysieke server die zich bevindt in het datacenter van je hostingprovider. Een complete fysieke server afhuren is natuurlijk niet niets. Het zal je dan ook niet verbazen dat dit de meest dure vorm van hosting is. Grotere bedrijven en websites zullen daarom eerder voor deze vorm van hosting kiezen.

3. Voor welke manier van webhosting kan ik het beste kiezen?

Het is begrijpelijk dat het aan de hand van bovenstaande uitleg nog steeds moeilijk kan zijn om een keuze te maken. Daarom nog even een opsomming!

Voor shared hosting kies je als je beperkte of geen technische kennis hebt en geen tijd hebt voor het onderhouden en updaten van servers. VPS-hosting is voor mensen die complete vrijheid willen over hun online hostingruimte en er het maximale uit willen halen dankzij een eigen besturingssysteem en software naar keuze. Kies voor dedicated hosting als je niet een virtuele server voor jezelf wilt, maar een fysieke. Deze optie is voor de meeste situaties niet nodig en wordt meestal alleen overwogen door grote bedrijven of websites.