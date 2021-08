Maak van thuiswerken een genot, met de nieuwe Acer Swift 3 (SF316-51)

Wat is er fijner dan helemaal fris en fruitig te beginnen aan het nieuwe studiejaar, of je carrière een fijne boost te geven? Doe dit gemakkelijk met de nieuwe Acer Swift 3 (SF316-51). Wij hebben een paar thuiswerktips op een rijtje gezet voor je, zodat je weer vol energie aan de slag kan, na je vakantie. En geen zorgen: je komt met slechts drie stappen al een heel eind. Denk aan een goede laptop, ruimte voor focus én tijd om te ontspannen.

We werken en studeren al een hele tijd thuis met z’n allen, en het is van belang dat je dat op een goede manier doet. Misschien zit je nog op precies dezelfde manier aan de keukentafel als aan het begin van de pandemie, maar daar kun je gemakkelijk verandering in brengen. Een fijne thuiswerkplek maakt je dag een stuk chiller.

Tips om fijn thuis te werken

De zomervakanties zitten er bijna op, dus een goed moment om je thuiswerkplek even goed te bekijken. Wat mis je tijdens je werkdag, zit je lekker, kun je je goed focussen? Als je deze onderstaande dingen op orde hebt, schiet de dag zo voorbij.

1. De perfecte laptop om thuis te werken: de nieuwe Acer Swift 3

Allereerst: het ding waar je zo acht uur per dag tegenaan kijkt. Je laptop. Het is natuurlijk van belang dat ‘ie het goed doet, maar als je laptop er een beetje strak uitziet, is dat mooi meegenomen. Wij hebben ‘m voor je gevonden: de nieuwe Acer Swift 3 (SF316-51). Deze laptop heeft een Intel® Core™ i5 processor, maar ook een snel werkgeheugen en een grafische chip die voor een scherp en kleurrijk beeld zorgt. Ook kun je uitstekend video’s bewerken op deze laptop.

Ook voor de non-designers onder ons, die meer bezig zijn met tekst, spreadsheets of bijvoorbeeld presentaties, is de Acer Swift 3 een uitstekende optie. En misschien wel een van de dingen waar wij het meest enthousiast van worden: de batterij gaat tot 12,5 uur (!) mee. Geen zorgen dus als je je oplader bent vergeten, deze laptop valt niet na twee uurtjes al uit. En mocht ‘ie wel leeg zijn, kun je met een halfuur opladen alweer vier uur vooruit. En als je niet het gevoel wil krijgen dat je laptop opstijgt: zet dan de ventilator van performance naar stil. Niets dat je meer stoort.

Dan komen we aan bij het uiterlijk van de laptop. De nieuwe Acer Swift 3 (SF316-51) ziet er namelijk strak uit, met een volledig metalen behuizing. De Acer Swift 3 heeft een 16 inch beeldscherm in een compacte 15 inch behuizing. De Acer Swift 3 is met zijn 16 inch scherm erg licht, namelijk 1,7 kilo. De Acer Swift 3 heeft een screen to body ratio van maar liefst: 88,2 procent. Het beeldscherm heeft een rand van slechts 4,4 mm. Dit betekent dat je geen dikke, donkere rand om je scherm hebt, maar juist het hele scherm kunt gebruiken. Vanuit welke hoek je ‘m ook bekijkt, het beeld en de kleuren blijven haarscherp.

2. Ruimte in je hoofd

Naast een goede laptop voor je ideale thuiswerkdag, is rust en ruimte in je hoofd ook erg belangrijk. Zorg er dus voor dat je thuiswerkplek opgeruimd, netjes en schoon is. Troep blijven verplaatsen heeft weinig zin. Creëer daarom een systeem om je bureau of werkkamer netjes te houden. Zo voorkom je dat het hele zooitje er volgende week weer ligt.

Een opruimsysteem hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Sterker nog: het bestaat slechts uit een paar stappen. Vraag jezelf eerst af waar je alle spullen legt die je niet nodig hebt. Aantekeningen, je zonnebril, pennen, je waterfles, headset: alles wat je doorgaans aan zooi om je heen verzamelt. Leg je die altijd in dezelfde hoek op je bureau? Zet daar dan een bak neer, waar je alles (netjes) in kunt gooien. Zo gefixt, maar een groot resultaat. Als je alle troep namelijk niet ziet, voelt het meteen opgeruimder in je hoofd.

3. Bouw tijd in om te relaxen

Als je één ding gaat aanpassen aan je thuiswerkdag, zorg dan dat het deze is. Bewust tijd inplannen om níet te werken, zorgt ervoor dat je hersenen een kleine pauze krijgen. Dat hoeft niet iets heel intellectueels of bijzonders te zijn, even sporten, wandelen of een serie kijken doet ook al wonderen. Bij dat laatste komt de Swift 3 laptop van Acer ook goed van pas: het beeldscherm is haarscherp en perfect te zien vanuit alle hoeken. Ideaal dus als je lekker onderuitgezakt iets wil kijken.

Nadat je pauze hebt gehad, zul je merken dat je je beter kunt concentreren. Dat niet alleen: na een rustpauze heeft je brein eerdere informatie kunnen verwerken en ben je in staat om weer creatievere oplossingen te bedenken. Waar een beetje chillen al niet goed voor is.