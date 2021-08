Sporten met andere moslima’s: hier kan het

Meryem el Bakiouli had weinig met sporten, tot de moeder van vier merkte hoe slecht haar conditie was. Ze regelde Ladies Only-lessen voor zichzelf en andere vrouwen en werd compagnon in het bedrijf van haar man Fouad Hadda, Totally-Fit. Hier sporten dagelijks veel mensen, ook uit de moslimgemeenschap, en vanwege de grote groei opent het duo binnenkort zelfs een Ladies Only-vestiging.

Fouad (42) en de kinderen – vier in de leeftijd van tien tot zestien jaar – sporten zes tot zeven keer in de week. Meryem (37) is twee keer per week in de boksring te vinden, heel wat voor iemand die nooit iets met sport had. „Mijn ouders vonden een opleiding belangrijk, sporten zat niet in de opvoeding”, vertelt ze.

Het contrast tussen vroeger en nu is groot, met haar sportieve gezin en de sportschool die ze samen met Fouad runt. Eentje nu nog, maar binnenkort twee. Totally-Fit is een heus familiebedrijf waaraan de hele familie Hadda hard bouwt. De oudste zoon van Meryem en Fouad doet momenteel een opleiding tot personal trainer, dus binnenkort zit er nog een gezinslid in de zaak.

Uitvoerder en regelmiep

Werken in de sportwereld was eigenlijk de droom van Fouad, die een economische studie heeft gedaan maar altijd veel liever met sporten bezig was. Hij ging, op aanraden van zijn vrouw, naast zijn werk samen met een vriend kinderen voetballes geven. De vriend stapte eruit en Meryem beloofde haar man te helpen bij het laten groeien van zijn eigen sportbedrijf tot hij een nieuwe compagnon vond. Die compagnon is er nooit gekomen; Meryem en Fouad bleken prima te kunnen samenwerken. „Hij is de uitvoerder, ik de regelmiep.”

Meryem raakte zelfs geïnspireerd om te gaan sporten. „Ik was nog geen dertig jaar, maar als ik de trap op liep, moest ik daarna op adem komen. Toen wist ik dat het tijd was om iets te gaan doen.” Het liefst wilde ze sporten met alleen vrouwen, maar in haar woonplaats Eindhoven vond ze geen plek waar dat kon. Dus informeerde ze in haar omgeving of er behoefte was aan Ladies Only-lessen en toen het animo groot bleek, zocht ze een vrouwelijke trainer en huurde ze een gymzaal van de gemeente.

Aandacht voor kwetsbare jongeren

Ook het animo voor de sportlessen van Fouad werd steeds groter. Hij huurde een pand om zijn sportschool Totally-Fit in te huisvesten en onder meer (kick)bokstraining aan jong en oud te geven. Met ook speciale aandacht voor verschillende doelgroepen die vaak buiten de boot vallen, bijvoorbeeld kansarme en kwetsbare jongeren en volwassenen die moeite hebben met voldoende bewegen. Meryem, die zijn compagnon bleef, verhuisde de Ladies Only-lessen ook daarheen.

Ondanks een moeilijk jaar – vanwege het coronavirus moesten ze de deuren sluiten – openen Fouad en Meryem dit jaar nóg een vestiging. „We groeien ons pand uit! Alle activiteiten verhuizen we naar het nieuwe pand, zodat het oude pand volledig Ladies Only kan worden. Spannend wel, maar we merken dat er behoefte is aan een sportcentrum alleen voor vrouwen.”

Belangrijke rol in de gemeenschap

Bij Totally-Fit is iedereen die wil sporten welkom, ongeacht leeftijd, afkomst en achtergrond. Toch zijn er veel moslims – van jongeren tot senioren – die bij het ondernemersechtpaar trainen. „Niet gek”, zegt Meryem. „Wij zijn beiden moslim, ik draag een hoofddoek en onze voorwaarden zijn zo opgesteld dat moslims hier goed kunnen sporten. Ook spreken we de taal. We vinden het belangrijk om onze rol te pakken in onze gemeenschap als het om sport gaat. Zo merken we dat veel senioren te weinig bewegen, terwijl dat zo hard nodig is om vitaal te blijven. Die doelgroep spreken we dus ook aan in de hoop de ouderen te motiveren om iets aan sport te doen.”

Meryem en Fouad willen de boodschap verspreiden dat hun sportschool een fijne en veilige plek is voor iedereen die wil sporten. Zalando helpt de familie Hadda hierbij in de nieuwste campagne Supporter van Sporters. Zo regelde het bedrijf onder meer buitenreclame voor Totally-Fit en bedrukte sportshirts voor de leden. „Daar zijn we natuurlijk superblij mee, want zo kunnen we nog meer mensen bereiken!”

Sporten met hoofddoek

Voor vrouwen die daaraan behoefte hebben, is er straks op de Ladies Only-locatie van Totally-Fit nog meer privacy. „Het is voor vrouwen en door vrouwen, van gastvrouw tot trainers. Zeker in onze gemeenschap vinden vrouwen het fijn als ze lessen kunnen volgen met alleen vrouwen”, vertelt Meryem. „Ze kunnen, als ze dat willen, trainen zonder hoofddoek. Je kunt ook prima met een hoofddoek sporten, zeker anno 2021: mijn dochters boksen allebei in gemixte groepen en hebben in hun kast speciale sporthoofddoeken liggen. Het is dus geen belemmering om te sporten, maar dat neemt niet weg dat het prettiger is om het zonder te doen.”

Meryem en Fouad vinden hun sportschool eigenlijk meer dan een sportschool. Ze zien dat veel leden na het sporten blijven hangen vanwege de sfeer, die ze zelf omschrijven als vertrouwd, huiselijk en gezellig. „Onze visie is: sporten is niet een doel, maar een middel. Je kunt komen trainen om beter te worden, sterker te worden of lekkerder in je vel te zitten, maar het is ook een sociaal gebeuren. Dus als je het gewoon gezellig vindt om bij ons onder de mensen te zijn, ben je net zo welkom!”

Zalando, Europa’s leidende online platform voor mode en lifestyle, lanceerde onlangs de sportcampagne Supporter van Sporters. Hierin staan mensen met een bijzonder sportverhaal centraal. Zij worden bijgestaan door bekende persoonlijkheden en sporters. Zalando hoopt met de campagne mensen te inspireren en motiveren om (weer) te gaan sporten.

