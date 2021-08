Duurzaam design op wielen tijdens Fashion Week

De meeste modellen die rondlopen tijdens Amsterdam Fashion Week hebben twee benen. Maar er is ook een model op vier wielen te bewonderen tijden het mode-event. En net als AFW heeft ze design, innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ontmoet: Honda e.

De nieuwe Honda e is de auto die tijdens Amsterdam Fashion Week (AFW) alle influencers, vips en modejournalisten rondrijdt tussen de verschillende locaties. Twaalf e’s worden tijdens het mode-evenement, dat van 1 tot en met 4 september plaatsvindt, ingezet als shuttle. Of ‘poseren’ op een van de locaties, zodat ze door bezoekers kunnen worden bewonderd.

Het eerste volledig elektrische model van het Japanse automerk werd vorig jaar gelanceerd. Honda e won verschillende prijzen – als eerste Japanse auto sleepte ze de German Car of the Year 2021 in de wacht – en was nog voor de officiële release te zien op de Design Week in Milaan. Honda – autopartner van AFW – ziet nu een mooie kans om het model uitgebreid aan het Nederlandse fashion- en designminnende publiek te tonen.

Strak en minimalistisch

„De modewereld kijkt vooruit en dat doen wij met onze auto’s ook”, verklaart Tjeerd Lemstra, hoofd van de Benelux-autodivisie, de match tussen de twee. „De Honda e is heel design-gedreven: retro en vooruitstrevend tegelijk. We zijn, net als de mode-industrie, trendsetters.”

Van binnen is de auto strak en minimalistisch. Lemstra noemt het ‘loungy en rustgevend’. Veel kopers waren voorheen nog geen Honda-rijders. „Ze zijn vaak jonger en komen wat meer uit de creatieve hoek. Dat snap ik wel. De auto ziet er van binnen en buiten fantastisch uit en rijdt lekker vinnig en wendbaar. Je zou het bij een kleine auto misschien niet snel verwachten, maar je trekt er echt veel bekijks mee, is mijn ervaring.”

Digitale buitenspiegels

Waar duurzaamheid in de fashion een belangrijk thema is, is dat het vanzelfsprekend bij Honda ook. Niet voor niets is het model volledig elektrisch en is er voor het interieur gebruikgemaakt van gerecycled materiaal. „De motor heeft een actieradius van 220 kilometer, perfect voor de doelgroep. Natuurlijk kunnen we een grotere batterij maken. Maar dat is helemaal niet nodig voor de urban trendsetter die de auto voornamelijk in en om de stad gebruikt, dus waarom zou je?!”

De elektrische nieuwkomer is ontworpen om te rijden in een stedelijke omgeving. „Het blijft een Honda, dus ook op de snelweg rijdt de auto erg goed”, merkt Lemstra nog wel even op. „Maar de auto heeft een heel kleine draaicirkel en een automatische parkeerfunctie, dus je draait makkelijk in. De reguliere buitenspiegels zijn vervangen door camera’s die je op een scherm in de auto kunt zien. Daardoor heb je minder luchtweerstand, wat goed is voor je elektriciteitsverbruik en het maakt de auto nog compacter. Fijn in de stad.”

Vervelen hoeft niet

Aan innovatieve snufjes geen gebrek. Het dashboard bestaat uit vijf beeldschermen, waarvan er eentje alle rij-informatie toont, twee voor de digitale buitenspiegels zijn en dan nog twee voor het uitgebreide multimediasysteem. Bestuurder en passagier kunnen de beeldschermen afzonderlijk bedienen. Je kunt je smartphone integreren en spelletjes doen. Via de app My Honda+ heb je ook meteen een digitale sleutel in je hand.

Dat het model helemaal is ontworpen en ontwikkeld als elektrische auto zie je volgens Lemstra onder meer aan de laadklep. „Die zit op een vrij prominente plek, namelijk in het midden op de motorkap. Heel praktisch, want je kunt er van alle kanten makkelijk bij; het maakt niet uit aan welke kant de laadpaal staat. Gebruiksgemak vinden we sowieso belangrijk. Zo zit er een 220 volt stekker in, dus je kunt je föhn of je gameconsole meenemen. Dan hoef je je niet te vervelen als je onderweg een half uurtje aan het opladen bent.”

Amsterdam Fashion Week (AFW) is een mode-evenement dat twee keer per jaar plaatsvindt in Amsterdam, in februari en september. Dit keer is er ook een show in het Kröller-Möller Museum in Otterlo, waar de pre-launch van een andere nieuwkomer van Honda, HR-V, plaatsvindt. Via runway shows, presentaties en events wordt de Nederlandse mode gevierd. Op het virtuele platform van AFW is van alles over de mode- en beauty-industrie te vinden, maar ook over kunst, interieur design en grafische vormgeving.

