Reizigers kunnen nu 24/7 terecht voor een corona-spoedtest bij Schiphol

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken weer enorm gestegen. Er zijn dan ook veel mensen die zich willen laten testen. Omdat er zoveel mensen zijn die een testafspraak willen maken, zijn veel teststraten overvol. Daarom heeft men besloten om voor een spoedtest de snelteststraat bij Schiphol 24/7 per dag te openen.

Sinds vandaag kun je dus 24 uur per dag terecht voor een PCR-test. Dat is vooral gunstig voor reizigers die voor vertrek nog snel een erkend reiscertificaat nodig hebben. Nu de teststraat 24 uur per dag geopend is, ligt de testcapaciteit een stuk hoger.

Reizigers hadden al langer behoefte aan een goede teststraat

Om een geldig reiscertificaat te krijgen moet je een PCR-test afnemen en dient de uitslag hiervan negatief te zijn. Om een land in te mogen reizen mag de PCR-test echter ook niet te oud zijn. Heb je een reis naar Frankrijk gepland, dan mag de test bijvoorbeeld niet langer dan 24 uur geleden zijn afgenomen. Reizigers moeten daarom vaak nog op het laatste moment een PCR-test afnemen. De reguliere teststraten hebben het al zo druk dat je er vaak niet meer op tijd terechtkunt. Ook kan het soms lang duren voordat je de uitslag hebt. Vandaar dat men nu heeft besloten om de snelteststraat bij Schiphol 24/7 open te houden. Hierdoor neemt de testcapaciteit toe en kunnen mensen zelfs ‘s nachts nog een test afnemen.

Alhoewel de teststraat naar verwachting vooral bezocht zal worden door reizigers, kan iedereen gebruik maken van de teststraat. Wie om een andere reden snel een testuitslag nodig heeft, kan er dus ook voor kiezen om zich in de teststraat bij Schiphol te laten testen. Zo is de teststraat bijvoorbeeld ook interessant voor mensen die een belangrijke afspraak gepland hebben of zich afvragen of ze in quarantaine moeten.

Hoe werkt spoedtest in de snelteststraat?

De teststraat bij Schiphol werkt volgens de overheidsstandaarden en de richtlijnen van het RIVM. Er wordt gebruik gemaakt van de PCR-test. Als de uitslag van de test negatief is, krijg je een geldig reiscertificaat. Dit reiscertificaat wordt wereldwijd erkend. Zodra je deze hebt, kun je dus zonder problemen je vlucht halen. Omdat je een geldig reiscertificaat ontvangt, heb je bovendien geen CoronaCheck-app nodig.

Wie een testafspraak maakt kan de teststraat met de auto bezoeken. Als je de test laat afnemen, hoef je de auto ook niet te verlaten. Normaal gesproken ontvangt men de uitslag de volgende dag rond 14.00 uur. Wie op het laatste moment nog een reiscertificaat nodig heeft kan echter ook voor een spoedtest kiezen. Je ontvangt in dat geval de uitslag binnen 30 minuten na afname van de test.

Men dient nog wel een afspraak te maken

Mensen die zich willen laten testen kunnen vanaf vandaag 24 uur per dag terecht in de teststraat bij Schiphol. Net als in de overige teststraten in Nederland is het maken van een afspraak echter wel vereist. Je kunt je slechts reserveren voor één tijdvak, dus mensen die zich willen laten testen dienen wel tijdig aanwezig te zijn.