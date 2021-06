Vergeet de dakgoot niet bij de voorjaarsschoonmaak en maak gelijk je huis veilig

Het is weer zover: tijd voor een flinke voorjaarsschoonmaak! Elk kastknopje, hoekje en plankje wordt gepoetst, zodat het weer lekker fris is in huis.

Toch zijn er ook huishoudelijke klusjes die we steevast over het hoofd zien, zoals de dakgoot schoonmaken. Wil je weten welke twee dingen je niet mag missen? Lees dan snel verder.

1. Slimme beveiliging

Wanneer de lockdown versoepeld wordt, zullen er ook weer meer inbraken plaatsvinden. Daarom is het slim om nu alvast je huis beter te beschermen tegen diefstal. Dat kun je doen met een intelligent alarmsysteem in huis. Hiermee waakt er dag en nacht een virtuele alarmcentrale over je huis.

In het vizier

Zo’n alarmsysteem is vaak draadloos en vliegensvlug te installeren (handig!). Kies voor optimale beveiliging voor een systeem met huisdiervriendelijke bewegingsmelders, een HD-binnencamera en een beveiligingscamera. Vooral als je afgelegen woont, is dit ideaal. Zo weet je namelijk altijd meteen wie er voor de deur staat. Bovendien schrikt een camera inbrekers effectief af.

Open deur

De helft van de inbraken vindt plaats via een van de buitendeuren. Zorg daarom dat deze extra goed beveiligd en verlicht zijn. Wapen je voordeur met een meerpuntsslot, een veiligheidscilinder en een anti-inbraakstrip. En voorzie de achterdeur van een dievenklauw.

2. Schone dakgoten

De dakgoten worden nogal eens over het hoofd gezien. En dat kan link zijn. Want als je de goten niet één of twee keer per jaar schoonmaakt, kunnen bladeren, vuil en andere resten zorgen voor verstoppingen. Daardoor kunnen de goten en de regenpijp het regenwater niet meer goed opvangen. Met als mogelijk gevolg: beschadigde dakgoten, vochtplekken, houtrot, schimmel, loslatende specie en lekkages in huis.

Zó herken je een verstopte dakgoot

Het herkennen van een dakgoot die helemaal verstopt is, is makkelijk. Het regenwater loopt er dan immers overheen. Het is dan eigenlijk al te laat om er nog wat aan te doen. Daarom is het belangrijk om bij de eerste tekenen van een verstopping meteen actie te ondernemen.

De volgende signalen kunnen duiden op verstopte goten. De buitenwand die zich onder de dakgoot bevindt, wordt vochtig na een regenbui. In de dakgoten zie je plantjes en gras groeien (waarschijnlijk omdat er vuil en vocht in de goten liggen). Rond de dakgoot zie je veel muggen en vliegen (waarschijnlijk omdat er stilstaand water in de goten ligt).

Zo gepiept

Besteed je het schoonmaken van de dakgoot het liefst uit? Dan kun je een vakman inschakelen. Ook kun je je abonneren op een dakgootservice: er komt dan jaarlijks een specialist bij je langs om de goten vakkundig te reinigen.