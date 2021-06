Tot in de details een industriële inrichting afmaken met strak design

Tegenwoordig is een industriële inrichting in de woning of op kantoor ontzettend populair. Een strakke afwerking met moderne details verbindt alle losse onderdelen in een ruimte tot een geheel. Bedrijven die zich specialiseren in metaalbewerking zijn de ultieme plek waar je deze finishing touches voor je inrichting kunt vinden.

Een belangrijk onderdeel van de woning waar je misschien minder snel aan denkt tijdens het aanpassen van de inrichting, zijn de deuren. Toch kan dit visueel een enorm verschil maken.

Stalen deuren voor iedere ruimte

Deuren die goed aansluiten bij een industriële of moderne stijl, zijn stalen deuren. Het is de zwart metalen omranding die deze deur laat opvallen door af te steken tegen de deurpost. Het zijn de glazen panelen waardoor ze onderdeel gaan uitmaken van iedere omgeving waarin je ze plaatst.

Deze glazen panelen in de deur hebben ook het voordeel dat ze ruimtes visueel groter laten lijken. Dit komt doordat je nu niet tegen de deur kijkt, maar juist hier voorbij. Als je dit effect wilt versterken, kies je voor een stalen taatsdeur. De scharnieren van deze deur worden dan in de vloer en het plafond bevestigd. Een kozijn en drempel zijn hierdoor overbodig en zo kan de vloer onafgebroken doorlopen naar de volgende kamer.

Deze taatsdeur kan in beide richtingen geopend worden in een totale draaihoek van 300 graden. De stalen taatsdeur vormt hierdoor niet zozeer de afsluiting van een ruimte, maar eerder een praktische scheiding. Met de toevoeging van een softclose-systeem valt de taatsdeur ook nog eens langzaam dicht en kun je genieten van alle rust in je omgeving.

In de meeste woningen passen standaardafmetingen van stalen deuren. Door voor deze standaarddeuren te kiezen is de luxe uitstraling van de stalen deur nu voor een betaalbaar budget te realiseren.

Van kaarsenstandaard tot handdoekenrek

Niet alleen deuren maken deel uit van het gevoel dat je inrichting uitstraalt. Tot in de kleinste details zijn er wel moderne oplossingen voor je woning of kantoorruimte te vinden.

Met zwart metalen trapleuningen trek je bijvoorbeeld de industriële of moderne stijl tussen meerdere verdiepingen door. Een stalen wijnrek laat jouw wijnflessen op krachtige wijze tot hun recht komen. En zelfs kaarsenstandaarden en handdoekenrekken zijn in soortgelijke designs te vinden.