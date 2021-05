Alles wat je moet weten over de verzorging van kamerplanten

We hebben allemaal groene vingers ook al denk je misschien van niet. Met een paar eenvoudige tips kun je het kamerplanten zo goed naar de zin maken dat ze niet alleen overleven, maar zelfs enthousiast aan de groei gaan.

De positieve werking die planten in de vorm van gezellige huiselijkheid met zich mee brengen, missen hun uitwerking niet. De aanwezigheid van planten zorgt letterlijk voor leven in je huis en dat merk je. De verzorging van kamerplanten bestaat uit: het kiezen van de juiste plek, de juiste hoeveelheid water en op tijd verpotten. Als je je hier aan houdt, dan gaat jouw kamerplant een gezond en lang leven tegemoet. En dat zie je direct aan het uiterlijk; de kamerplant groeit snel, verliest weinig blaadjes en ziet er glanzend uit.

Verpotten en luchtvochtigheid

Er komt een moment dat je plant uit de pot groeit en dat betekent: verpotten. Een te grote plant in een te kleine pot staat onstabiel en loopt bovendien een grote kans op verstikking. De wortels hebben namelijk voldoende ruimte nodig om te kunnen groeien en hebben voordeel van een ruimte waterbuffer waardoor je ze minder vaak water hoeft te geven. Ook de luchtvochtigheid is van belang. Voor de meeste planten is dat tussen de 40 en 60 procent. Dat is aanzienlijk hoger dan de luchtvochtigheid in de meeste huizen. Verwen je planten dus regelmatig met de plantenspuit of schaf een luchtbevochtiger aan.

Schaduwplanten

Heb je veel donkere plekjes die wel een opfrisser kunnen gebruiken, kies dan voor schaduwplanten. Dit type kamerplanten heeft vaak kleuren in het blad en mooie bladvormen. Zo heb je niet alleen een groen accent, maar ook een vrolijke kleur in een donker hoekje. De Calathea Orbifolia bijvoorbeeld heeft grote bladeren met mooie zilveren strepen die het licht reflecteren en brengt letterlijk leven in het interieur: in de avond sluit hij zijn bladeren die in de ochtend weer open gaan met een zacht ritselend geluid. De Maranta Leuconeura is wat kleiner en heeft donkerroze nerven in donkergroen blad of donkere pantervlekken in zachtgroene bladeren. Als hanger is er bijvoorbeeld de Scindapsus met frisse zilveren vlekjes. Varens zijn altijd royaal en sfeervol aanwezig, ze voelen zich prima thuis op dit soort plekken. Kleur genoeg voor handen dus.

Voldoende licht

Geen vensterbank voor het raam kan juist een pluspunt zijn. Dan kun je kamerplanten die veel licht nodig hebben een eindje van het raam af zetten. Je geeft de plant voldoende licht zonder de volle zon. Een plant die je voor of bij het raam kunt hangen is onder andere de Hoya carnosa tricolor. De naam zegt het al. Een vrolijke plant met lichtgroene, bijna witte en roze bladeren die ook bloeit in de zomer. Wil je liever een jungle gevoel kijk dan eens naar de Alocasia Zebrina met de zebrastrepen op de stelen en het grote donkere blad in combinatie met de Goudpalm. De Monstera is er in veel verschillende vormen. Een combinatie van deze soorten past precies binnen een botanische sfeer.

Verzorging en onderhoud

Alle kamerplanten vragen om voldoende vruchtbare aarde en voldoende maar niet te veel water. Staan kamerplanten in een te kleine pot dan kunnen de wortels niet voldoende voedingsstoffen opnemen. Ze stikken dan letterlijk. De plant op tijd verpotten is dus belangrijk. Overigens is er speciale groene planten voeding te koop om ze een handje te helpen in geval van nood.

Water geven vraagt even wat aandacht. In de zomer wanneer kamerplanten groeien hebben ze daar meer behoefte aan dan in de winter wanneer de groei bijna stil staat. Staat er teveel water in de pot wat de kamerplanten niet verbruiken dan is de kans op wortelrot reëel wat de plant niet overleeft. Iets te droog is in dat geval zelfs nog beter. Heb je niet veel met water geven kies dan planten als de Sansevieria of vetplanten. Zelfs in het felle licht zijn deze planten nog tevreden met weinig tot geen water. Hun uitstraling is strak, modern en toch levendig.

Sfeervol en gezond

Kamerplanten zijn mooi om te zien maar ook belangrijk voor de gezondheid. Luchtzuiverende planten halen giftige stofdeeltjes uit de lucht die afgebroken worden waardoor ze ook voor werkplekken met computers en printers geschikt zijn. Daarnaast wordt de concentratie verbeterd door de extra zuurstof die planten uitscheiden. Een plant die zakelijk niet misstaat en toch een botanisch gevoel meeneemt is de Graslelie die kan hangen of staan. Je kiest hiermee ook voor kleur door het groen en wit gestreepte blad. Planten verbeteren ook de luchtvochtigheid door hun verdampingsproces. Wanneer je in de winter een half kopje water tussen de planten zet hou je ze al tevreden. Planten maken het mensen zo goed naar de zin dat ze daar best een beetje aandacht voor terug mogen vragen, toch?