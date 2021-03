Problemen met je productiviteit? Ga eens terug naar de basis

Wil je productief zijn en blijven, grijp dan eens terug naar pen en papier. Deze tip komt uit onderzoek van HP Nederland. Vooral in een digitaal tijdperk als tegenwoordig ben je makkelijk afgeleid door de tientallen meldingen die je dagelijks binnenkrijgt, waardoor je soms amper toekomt aan je taken.

Werk je de hele dag achter een computer, dan word je gemiddeld zo’n 200 keer per dag gestoord. Een mailtje of een berichtje via een communicatiekanaal is zo verstuurd en een reminder of notificatie komt altijd net op het moment dat je er lekker in zit. Weg concentratie en dus worden er dagelijks honderden hapjes uit je productiviteit genomen.

Ondernemers minder productief

Zeker nu er veel wordt thuisgewerkt en je wordt verzwolgen door de online meetings, kan productief zijn, lastig zijn. 35 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt dat ze sinds de start van de pandemie minder productief zijn geworden. Onder de zzp’ers was dit zelfs 45 procent. Om meer structuur in je werkdag aan te brengen is het handig om terug te vallen op ouderwets papier. De helft van de ondervraagden lieten weten gestructureerder te zijn als ze hun notities, checklists en actielijsten noteerden op papier.

Onderzoek HP: op papier werken maakt productief

„Hoe meer je offline doet, hoe minder versnippert je werkt”, legt focusexpert Mark Tigchelaar uit. Maar niet alleen de digitale wereld is een irritante afleider. „Een tip die ik wil meegeven, is het legen van je hoofd. Mensen hebben de neiging om alles in hun hoofd te doen, zoals het onthouden van een takenlijst. Hierdoor heb je geen controle over het remindersysteem in je hoofd en word je op de meest onhandige momenten afgeleid. Schrijf deze taken dus op, zodat je je hoofd leegmaakt.”

Het plannen van werkzaamheden, het stellen van prioriteiten en het aanhouden van vaste werktijden zijn volgens het onderzoek de belangrijkste factoren voor een productieve (werk)dag. HP wil daar een ondersteunende rol in spelen met het lanceren van een Business Bootcamp van HP Printables. Op dit platform vind je onder meer printbare templates voor kalenders, weekschema’s, inventarisatielijsten, facturen en to-do-lijsten.

To-do-lijst op zijn kop

Focusexpert Tigchelaar heeft speciaal voor HP Printables een to-do-lijst-template ontwikkeld. „To-do-lijsten zijn vaak te lang. Hierdoor streep je vaak de meest simpele taken als eerste af, om een goed gevoel te krijgen. Het effect is dat de zaken die er wél toe doen, blijven liggen. Het is belangrijk om dit om te draaien. Vandaar dat mijn takenlijst een focusplanner heet en start met een top drie aan belangrijkste taken.” Daarnaast werkt de expert graag met themadagen, zoals een dag die specifiek bedoeld is voor afspraken. „Door dit te bundelen wissel je minder en blijf je meer gefocust.”