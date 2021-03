De matrassenindustrie, van nieuwkomers tot een veranderende consumptie

Weet je echt zeker dat je goed slaapt? Er zijn namelijk veel verschillende factoren die een invloed hebben op onze slaap, zoals spanningen op het werk en schermtijd vlak voor het slapengaan. Eén ding staat vast en dat is dat het bed waarin je slaapt een absolute topprioriteit moet zijn. Als je matras in het midden doorzakt en je in een oncomfortabele houding ontwaakt, is de kans groot dat je een nieuwe matras nodig hebt.

Maar voordat je je afvraagt welk type matras je moet kiezen, moet je beslissen welk merk je kiest.

Een markt die op zijn kop staat door de komst van nieuwe spelers

De matrassenmarkt heeft de laatste jaren enorme veranderingen ondergaan. Hoewel de winkelstraten en -centra nog steeds bol staan van grote, gespecialiseerde beddenzaken waar je als consument matrassen kunt uittesten, neemt de druk op dit traditionele distributiemodel geleidelijk toe.

Gedurende lange tijd werd aangenomen dat matrassen immuun waren voor de opkomst van e-commerce. Jarenlang werden ze verkocht in showrooms met opdringerige verkopers en een overweldigend aanbod. Hierdoor kon de consument moeilijk kiezen tussen de verschillende soorten (schuim, traagschuim of springveren) en prijsklassen. Het resultaat? Een (potentiële) klant die helemaal in de war is.

Tegenwoordig vormt de groeiende trend van ‘bed in a box’-producten echter een aanzienlijke stoorzender op de markt. Deze matrassen, die online worden verkocht en rechtstreeks bij je thuis in een vacuümverpakking worden geleverd, veroveren een steeds groter deel van de markt. Deze nieuwe matrassenrage explodeert in een exponentieel tempo met tientallen bedrijven die de nu 30 miljard dollar omvattende matrassenindustrie danig ontwrichten.

Het ontstaan van ‘bed in a box’

Dit nieuwe concept is ontstaan in de Verenigde Staten. Het bedrijf Tuft & Needle lanceerde er in 2012 zijn allereerste product. Een jaar later deden ook andere spelers, zoals Hypnia, hun intrede in de markt. Vooral in Europa, en in Nederland in het bijzonder, won dit concept aan populariteit. Deze start-ups bieden al het gemak en de diensten die de consument mag verwachten, maar dan zonder het ongemak van winkelen op een fysieke locatie.

In tegenstelling tot traditionele winkels, bieden deze pure players een gepersonaliseerde matras, gratis levering aan huis, de mogelijkheid om in maximaal twaalf termijnen te betalen en, het belangrijkste, 120 nachten om je matras in alle rust te testen. Zelfs de prijs is opvallend interessant. Met een goed uitgekiende logistiek, minder tussenpersonen voor een geringer milieueffect, een attente klantenservice en geoptimaliseerde kosten, hebben deze merken op het juiste moment de markt betreden.

Voor de consument is de tijdwinst aanzienlijk. Geen uren meer verspillen in winkels en in slechts enkele klikken je perfecte matras vinden. Je kunt van thuis uit en zonder commerciële druk de kenmerken vergelijken en klantbeoordelingen bekijken. Zelfs over het transport hoeft je je geen zorgen te maken. Kortom, de vele voordelen van de online aankoop van een matras verdienen het om minstens in overweging te worden genomen.

Veranderingen in consumptiegewoonten

Merken hebben begrepen dat de manier waarop we tegenwoordig winkelen in de loop der jaren drastisch is veranderd. Daarom hebben bedrijven zich snel aangepast aan de nieuwe eisen van de klant. Met een 100 procent online bedrijfsmodel slagen merken erin om op een eenvoudige en flexibele manier te handelen.

Nederlanders vervangen hun matrassen gemiddeld om de negen jaar, Fransen om de veertien jaar, Duitsers om de dertien jaar en Britten om de tien jaar. Het is duidelijk dat een nieuw bed een belangrijke aankoop is waar goed over moet worden nagedacht. Tegenwoordig hechten mensen meer belang bij hun slaap en beginnen ze die te zien als een langetermijninvestering voor een betere levensstijl. Terecht, want tenslotte besteden we ongeveer een derde van ons leven aan slapen.

Dankzij gegevens die via een mobiele applicatie werden verzameld, konden onderzoekers het slaapritme per land bestuderen. Volgens deze cijfers slapen Nederlanders gemiddeld 8 uur en 12 minuten per nacht, wat de beste score is in deze studie. In Singapore daarentegen slaapt men gemiddeld slechts 7 uur en 24 minuten.

Impact van COVID op de matrassenindustrie

De huidige gezondheidscrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de traditionele matrassenverkoop. Als gevolg van de sluiting van detailhandelszaken hebben de pure players hun inspanningen moeten opvoeren om aan de grote vraag te voldoen.

De meubelsector, die vreesde voor een onomkeerbare daling van de verkoop als gevolg van de drie lockdowns en de sluiting van winkels, doet het uiteindelijk beter dan andere soorten bedrijven. Dit komt omdat de Nederlanders, die thuis vastzaten, hun leefomgeving wilden verbeteren. Het huis is de prioriteit voor investeringen geworden.

Voor mensen die hun huis niet mochten verlaten, was het inderdaad van essentieel belang om hun cocon nieuw leven in te blazen. Voor veel consumenten was het dan ook een gelegenheid om hun interieur opnieuw in te richten, zoals hun matras vervangen, een nieuwe, comfortabelere bank kopen of hun keuken opnieuw inrichten. Als we de cijfers mogen geloven, heeft de lockdown Nederlanders naar verandering doen snakken en zijn ze meer dan ooit bezig met hun interieurinrichting. Uit een studie van LSA blijkt bijvoorbeeld dat een nieuw bed de tweede prioriteit tijdens de lockdown was, na de keuken. Nederlanders zijn tot het besef gekomen dat hun matras en boxspring misschien wel aan vervanging toe waren. Geldt dit ook voor jou? Twijfel dan niet langer en kies voor een matras die is aangepast aan jouw lichaamstype.