Horeca-apparatuur van de bovenste plank: wat heb je allemaal nodig?

Ben je op zoek naar nieuwe horeca-apparatuur voor je restaurant of café? Dan ben je het beste af bij een specialist of groothandel. Een goede horecagroothandel heeft producten van diverse, gerenommeerde fabrikanten en merken in het assortiment, waar je vaak meerdere jaren garantie op krijgt.

Deze merken hebben zichzelf bewezen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid en bieden je deze garantie niet voor niets. Je kunt natuurlijk niet enkel offline horeca-apparatuur aanschaffen, maar ook online. Sterker nog, online is het assortiment enorm groot. Je bestelt tegenwoordig met het grootste gemak al je benodigdheden online, van combisteamers tot koelkasten en van snijplanken tot koksmessen. Zo hoef je niet zelf op pad om je horecakeuken samen te stellen, maar laat je alles gewoon op de gewenste locatie bezorgen.

RVS-meubels voor in je professionele keuken

Naast horeca-apparatuur zul je ook keukenmeubilair nodig hebben. Op dat gebied zijn RVS-meubels het meest populair en niet voor niets. Dit materiaal is gemakkelijk schoon te houden en werkt heel erg prettig. Er zijn kant en klare RVS-werktafels, kasten en spoelbakken beschikbaar, maar je kunt dit soort meubels tevens op maat laten maken. Het werkt immers het prettigst als de keukeninrichting perfect past bij de ruimte. RVS-werktafels op maat zijn dé manier om een perfecte workflow in de keuken te creëren, waarmee jouw keukenteam het meest efficiënt werkt.

Een RVS-cocktailstation voor je horecakeuken

Als je de inrichting voor je horecakeuken hebt gekozen, is het tijd om ook de kleinere materialen te bestellen. Je hebt bijvoorbeeld horecabestek, professionele pannen en in sommige gevallen cocktailbenodigdheden nodig. Wil je echt iets bijzonders voor het maken van cocktails? Denk dan eens aan een RVS-cocktailstation. Deze is er in veel verschillende varianten en dus ook in het door jou gewenste formaat. Als je goede cocktails wilt serveren is zo’n cocktailstation echt een musthave in je horecakeuken, dus bezuinig daar vooral niet op.

Waarom je niet zonder een combisteamer kunt

Een van de meest gebruikte apparaten in horecakeukens is de combisteamer. Deze is waanzinnig veelzijdig en kan vrijwel alles wat een heteluchtoven ook kan, en meer. Je kunt er gerechten op verschillende manieren in bereiden en dat kan met zowel kleine als grote hoeveelheden. Een combisteamer heeft functies voor stomen, hete lucht of een combinatie daarvan, zodat jij je gerecht precies zo kunt bereiden als jij dat wil.

Bovendien kun je met zo’n combisteamer ook gemakkelijk de temperatuur instellen tijdens de bereiding. Dit maakt het nog makkelijker om het perfecte gerecht te bereiden. Maak gebruik van bepaalde programma’s of stel hem helemaal zelf in. En het handige is, deze instellingen kun je ook als je nieuwe voorkeursinstellingen opslaan, zodat je deze de volgende keer gemakkelijk kan selecteren.

De gezondheidsvoordelen van een combisteamer

Steeds meer restaurants zijn zich bewust van de groeiende vraag naar gezonde voeding. Met een combisteamer kan je aan deze verzoeken voldoen. De combisteamer kan je namelijk gebruiken om gerechten op zeer gezonde wijze te bereiden. En door groentes of aardappelen te stomen in plaats van te koken, blijven niet alleen alle voedingsstoffen behouden, maar ook alle smaakstoffen. Gerechten uit de combisteamer zijn dus daadwerkelijk veel lekkerder en sappiger. Als je kruiden hebt gebruikt om het gerecht op smaak te brengen, trekken deze bovendien beter in de gerechten doordat ze niet oplossen in het water. En als je denkt dat het ingewikkeld is om zo’n combisteamer schoon te maken, dan heb je het mis. De meesten hebben een speciaal reinigingsprogramma waarmee je met één druk op de knop het hele apparaat van binnen schoonmaakt.

Welke horeca-vaatwasser kies je?

Nog zo’n onmisbaar apparaat in je horeca keuken is de vaatwasser. Horeca apparatuur vaatwassers zijn in het niets te vergelijken met de vaatwassers voor thuis. Ze draaien namelijk supersnelle programma’s en er past veel meer in. Je kunt kiezen voor een vaatwasser die je aan de voorkant inlaadt, maar de meeste horeca-ondernemers kiezen voor de doorschuif-vaatwasser. Deze is ontzettend praktisch in gebruik, maar je moet er wel de ruimte voor hebben in de keuken.

Het kiezen voor de juiste horeca-vaatwasser kan lastig zijn. Er spelen namelijk diverse aspecten een rol. De waskracht, de duur van de programma’s, de temperatuur en het nodige wasmiddel bijvoorbeeld. Maar ook of je de vaat eerst moet voorspoelen of niet. Over het algemeen werkt het handmatig voorspoelen het snelst. Daarvoor kun je een speciale spuit installeren naast de ingang van de vaatwasser, waarmee je handmatig het vuil vast van de vaat kunt spuiten. Het wasprogramma in de vaatwasmachine is dan vele malen korter en het water blijft langer schoon. Meer informatie over horeca-keukenapparatuur vind je hier.

De juiste tafels om je horeca-apparatuur op te zetten

Of het nu om een magnetron of een cocktailstation gaat, je wilt al je horeca-apparatuur wel stevig en veilig kunnen neerzetten. Daarom doe je er slim aan om te kiezen voor de eerder genoemde RVS-werktafels. Deze zijn verkrijgbaar in ontzettend veel varianten en zelfs op maat te bestellen voor jouw professionele keuken. De poten zijn doorgaans in hoogte verstelbaar, waardoor ze bij iedere werknemer passen. Niet iedereen is immers even lang, en je wilt elke werknemer een ergonomische werkplek bieden.

De meest bekende RVS-werktafels voor je horeca-apparatuur zijn de tafels die aan alle zijden open zijn. Je kunt er dus doorheen kijken, wat het makkelijk maakt om te vinden wat je zoekt. Of je er nu een stapel pannen, transparante bakken met ingrediënten of bakken met bestek in kwijt wilt, de open variant is precies wat je nodig hebt. Echter bestaan er ook RVS-werktafels met een dichte achterkant. Deze zijn perfect voor als je een open keuken hebt en je je gasten niet alles in de keuken wilt laten zien. En uiteraard kun je dit soort tafels bestellen met kastdeurtjes, lades en zelfs hele spatranden aan de achterzijde. Zo bescherm je de muur en is de gehele werkplek aan het einde van de avond gemakkelijk schoon te maken.

RVS-spoeltafels, serveerwagens en wandkasten

Doordat RVS materiaal zo ontzettend veelzijdig is worden er niet alleen werktafels van gemaakt, maar nog veel meer meubels voor in de horecakeuken. Denk maar eens aan spoeltafels, serveerwagens en wandkasten. Spoeltafels worden veelal van een speciaal soort RVS gemaakt dat extra goed tegen water kan. Ook afzuigkappen en afvalbakken zijn vaak van RVS gemaakt, en niet voor niets. Het is nu eenmaal een gemakkelijk schoon te maken materiaal en uiterst duurzaam want het gaat jarenlang mee. En als de standaard maten RVS-horecabenodigdheden niet passen in jouw keuken, dan kun je ze ook op maat laten maken.

Horecakeuken op maat laten maken

Je horeca-apparatuur koop je natuurlijk kant en klaar, maar de inrichting van de keuken kun je ook op maat laten maken. De werk- en spoelbakken en wandkasten bijvoorbeeld. Zo maak je optimaal gebruik van de ruimte in de keuken en kan jouw keukenteam zo efficiënt mogelijk werken. Als je deze inrichting op maat wilt laten maken is het verstandig om diverse offertes op te vragen. Zo weet je zeker dat je de laagste prijs te pakken hebt en wie het snelste kan leveren. In de meeste gevallen zul je haast hebben met de inrichting, want zonder een keuken kom je als restaurant of café natuurlijk niet zo ver. Zo kunnen veel leveranciers al binnen enkele weken al jouw horeca apparatuur en RVS maatwerk leveren, zodat je zo snel mogelijk je zaak kunt openen.