De enorme heropleving van de iconische Nike Air Force 1

Er zijn maar weinig sneakers die kunnen concurreren met de culturele omvang van de Nike Air Force 1. Deze iconische sneaker is vandaag de dag populairder dan ooit, maar toch was er een tijd dat het Nike-icoon op de plank stond. De Air Force 1 hield bijna op met bestaan nadat deze voor het eerst was uitgebracht. En dat terwijl de sneaker nu niet meer weg te denken is uit het straatbeeld. Maar hoe is de sneaker weer terug in de spotlights gekomen?

Om het verhaal achter de comeback te begrijpen, reizen we terug naar de jaren 70. Nike lanceerde zijn eerste Air-Technology schoen in 1979: de Tailwind. In deze hardloopschoen zat het luchtkussen verborgen in de zool om schokken te dempen tijdens het hardlopen. In 1982 wilde Nike dat de designers met de nieuwe Air-technologie een schoen zouden creëren die de groeiende populariteit van basketbal symboliseerde.

De Nike Air Force 1 werd een favoriet

Het resultaat was de Nike Air Force 1, die al snel een favoriet werd bij dé NBA-spelers van die tijd, zoals Michael Cooper, Bobby Jones en Moses Malone. Laatstgenoemde basketballer leidde de Philadelphia 76ers naar de overwinning in 1983 met de Air Force 1’s, waarmee de schoen als legendarisch werd bestempeld.

Al snel werd naast de hoge variant ook een Air Force One Low top schoen geïntroduceerd. Het was de ideale basketbalschoen, maar in steden zoals New York en Baltimore was het ook een schoen om er ‘fresh’ uit te zien. Nike’s oorspronkelijke bedoeling was om de Air Force 1 opzij te zetten en te vernieuwen met een volgende model. Daarom werd in 1984 de productie van de schoen gestopt. De sneakers waren zo populair dat de eigenaren van drie schoenenwinkels in Baltimore Nike overtuigden om ze te blijven maken.

Een voorstel dat destijds ongehoord was, want Nike was gewend om steeds weer iets beters te maken, niet om terug te kijken. Waarom zouden klanten hun geld willen uitgeven aan ‘oude’ schoenen? De AF1 keerde in 1986 terug met eigentijdse aanpassingen, alleen in beperkte oplages voor geselecteerde winkels aan de oostkust van de Verenigde Staten. Deze exclusiviteit zal zeker bijgedragen hebben aan de hype rondom de schoen destijds.

Van het basketbalveld naar de hiphopscene

Voor het eerst in de geschiedenis maakte een sportschoen de overstap naar de modewereld. Gedurende de jaren negentig was elk groot evenement en iedere vakantie een kans voor Nike om een ​​nieuwe Air Force One uit te brengen in verschillende materialen en kleurstellingen. Naarmate er meer modellen van de schoen kwamen, was de lage Air Force 1 ongekend populair. Het werd in de vroege jaren negentig de favoriete schoen van de hiphopgemeenschap aan de oostkust van de Verenigde Staten.

Het succes van de Air Force 1 bleef jaren aanhouden in de hiphopscene. Tegen de jaren 2000 was de schoen overal en hielp deze het decennium te definiëren. In 2002 wijdde de Amerikaanse rapper Nelly zelfs een nummer aan de schoen genaamd ‘Air Force 1’ op zijn album Nellyville.

In 2007 vierde de iconische schoen zijn 25e verjaardag. Dat werd door Nike gevierd met het uitbrengen van de Air Force 1 ‘07 Special Edition Premium. De release van een nieuw model kon niet voorkomen dat de sneaker met het verstrijken van de jaren langzaam in populariteit begon af te nemen. Toen nieuwe merken met nieuwe stijlen kwamen werden de Air Force 1’s achtergelaten. Sommigen fluisteren dat dit te maken heeft met de associaties van bendecultuur. Weer anderen zeggen dat het komt omdat de silhouetten van broeken voor mannen en vrouwen smaller werden halverwege het decennium. Daardoor zouden de Air Force 1’s ‘uit proportie’ ogen.

Terug van nooit weggeweest

In de afgelopen jaren heeft de Nike Air Force 1 een heropleving in populariteit ervaren. Niet alleen is het icoon terug, de schoen is zelfs populairder dan ooit. Tegenwoordig heeft het grote publiek de Air Force 1 omarmt. Een vierde van de Nederlanders heeft namelijk een paar van deze iconische sneakers in zijn of haar kast staan, zo blijkt uit onderzoek van online winkelcentrum Beslist.nl. Ondanks zijn ups en downs, zal de schoen een icoon van wereldformaat blijven.