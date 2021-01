Pieter onder de indruk van KNRM bij surfdrama Scheveningen

Pieter is onder de indruk van de KNRM in Scheveningse hel

Bij het surfdrama in Scheveningen kwamen vorig jaar mei vijf surfers om het leven. Drie daarvan waren vrienden van Pieter Zaalberg (28). Zijn gezin raakte diep onder de indruk van de inzet van onder meer de KNRM en besloot donateur te worden.

Donateurs zijn voor de KNRM een onmisbare schakel bij het optimaal kunnen uitvoeren van het reddingswerk. Iedere donateur heeft zijn of haar eigen redenen om de reddingmaatschappij te steunen. Zo ook de leden van het gezin Zaalberg. In de nieuwe uitgave van De Reddingboot van de KNRM doen zij hun verhaal.

Het hele gezin Zaalberg doet aan watersport. Vader Jeroen is tien jaar geleden begonnen met kitesurfen, doet aan wedstrijdzeilen en zeilt graag samen met zijn vrouw. Zijn drie zoons Pieter (28), Bas (26) en Joost (24) zijn echte surfers. Pieter surft al sinds zijn twaalfde, is surfinstructeur sinds zijn zestiende en heeft zoals alle surfleraren een opleiding tot lifeguard afgerond. Hij geeft zelf trainingen, waaronder aan de lifeguards van de KNRM, Reddingsbrigade en surfinstructeurs.

Eerste levens gered

„Omdat ik surfer het liefst de hele dag op het water zit, heb ik door de jaren heen veel incidenten zien gebeuren of helpen voorkomen”, vertelt Pieter. „Toen ik net mijn lifeguard-training had afgerond op mijn zestiende, ben ik voor het eerst actief in aanraking gekomen met de KNRM. Het was oktober toen voor de kust een 10-persoons rubberboot met passagiers omsloeg in een herfststorm. Er belandden acht mensen in het water. Ik was aan het surfen en ging eropaf met een aantal andere surfers. Met een vrouw op mijn surfplank ben ik naar de kant gezwommen. We hebben een vijftal mensen uit het water kunnen halen. Sommigen waren er slecht aan toe. Ik weet nog dat we later bedankt zijn door de KNRM.”

Vader Jeroen weet nog goed hoe hij en zijn vrouw ongerust aan tafel zaten, wachtend op Pieter. „Toen hij thuiskwam, liet mijn vrouw meteen weten dat ze het toch wel heel griezelig vond als hij zo laat en in het donker thuiskwam. Toen kwam hij met dit verhaal. Dan ben je toch wel onwijs trots. Heel gaaf om te zien dat je zoon in staat is om mensenlevens te redden.”

Surfdrama in Scheveningen

Op 11 mei 2020 gebeurde er iets wat het gezin heeft doen besluiten om iets terug te doen voor de KNRM. Bij het havenhoofd in Scheveningen kwamen vijf surfers om het leven. Zij raakten in de problemen door een combinatie van metershoog algenschuim en een voor dit jaargetijde ongebruikelijk harde wind uit het noordnoordoosten. Pieter was goed bevriend met drie van hen; Pim, Sander en Joost. Ze werkten alle drie bij surfschool The Shore en waren ervaren reddingzwemmers. „Het is buitengewoon tragisch hoe zij in de problemen zijn geraakt”, zegt Pieter.

Hij vervolgt: „Ook hier heeft de KNRM geholpen. Ik was stomverbaasd over het doorzettingsvermogen, de betrokkenheid en vindingrijkheid van de KNRM’ers. Ik was diep onder de indruk over hoe zij en de brandweer zich ingezet hebben. De omstandigheden waren echt hels. De golven sloegen hard op het havenhoofd. Toch zijn de kapiteins met assistentie van een helikopter uitgevaren en zelfs in het donker door blijven zoeken. Ze waren vastbesloten om hen te vinden. Dat getuigt niet alleen van een buitengewoon goede bootbeheersing, maar ook van ongelooflijk inzicht en onbaatzuchtigheid. Omdat ze zo snel uitgerukt waren, hebben ze Ruurd die met Pim, Sander en Joost mee was, nog kunnen redden. Hij was ver van het havenhoofd weggezwommen. De KNRM’ers zijn allen veilig teruggekomen van de reddingsactie die uiteindelijk meerdere dagen heeft geduurd.”

Op The Shore is een ontmoeting tot stand gekomen tussen de KNRM’ers en andere betrokkenen. Iedereen had behoefte om na te praten. Pieter: „De verslagenheid was groot. Het was bijzonder om te zien waar ze de motivatie om te helpen vandaan haalden. Wij doneren om ervoor te zorgen dat de KNRM’ers de beste training en het beste materiaal krijgen om mee te werken.” Jeroen: „Daar hebben we het geld écht voor over.”

