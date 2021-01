Dit magazine is de gids naar een gezond bedrijf met gelukkige werknemers

Een gelukkige werknemer is vaak een betere werknemer. Maar hoe zorg je als werkgever nou voor een positieve en gezonde sfeer op de werkvloer en daarmee het welzijn van het bedrijf? In het nieuwe internationale online magazine The Habtic Standard kunnen directies alles lezen over het optimaliseren van de gezondheid van bedrijf en personeel. Wij spraken met oprichter Igor Raffaele.

Kun je omschrijven waar het magazine over gaat?

„The Habtic Standard richt zich op het welzijn van bedrijven en ondernemingen die willen investeren in het welzijn en geluk van hun personeel. We brengen diepgaande artikelen die wetenschap, ervaring en kennis uit de praktijk overbrengen tot in de directiekamers. Ja, dat is zeker nodig. Want er zijn veel directies die nog steeds geloven dat een pasje voor de sportschool en wat fruit kopen het beste is wat ze voor het personeel kunnen doen.”

Richten jullie je nog op specifieke beroepsgroepen?

„Nee, eigenlijk niet. Het magazine is bedoeld voor besluitvormers op alle niveaus. We streven ernaar om relevante informatie te verstrekken aan directeuren, managers en teamleiders die de juiste beslissingen moet nemen als het gaat om het welzijn van hun werknemers.”

Magazine The Habtic Standard

Een magazine als dit was er nog niet. Is de tijd er nu wel rijp voor?

„Dat het er nog niet was, is niet zo vreemd. Corporate welzijn is een nieuw strategisch streven voor directiekamers en besluitvormers. Het is feitelijk een nieuw vakgebied dat, vanuit professioneel oogpunt, in de kinderschoenen staat. We hebben een paar jaar rondgekeken en concludeerden dat het welzijn van bedrijven wordt gedomineerd door eenvoudige oplossingen: Workshops, gym-abonnementen, etc. Het meest vooruitstrevende dat bedrijven kunnen bedenken is een videotraining. Door ons uitgebreide onderzoek, hebben we veel kennis opgedaan en we willen die kennis delen. We willen een ​​positieve draai geven aan het gesprek dat steeds meer lijkt te gaan over goeroes en dwarsliggend personeel.”

Waar komt de naam van het magazine eigenlijk vandaan?

„Het magazine is een project van Dephion, een gezondheids- en welzijnsgroep. Om het welzijn van werknemers van grote bedrijven te bevorderen heeft Dephion het innovatieve project Habtic ontwikkeld, een Artificial Intelligence-gedreven, preventief vitaliteitsprogramma. Met het magazine willen we iets terugdoen voor een gemeenschap waar we echt om geven. The Habtic Standard heeft geen advertenties, geen crowdfunding en geen abonnementen. Het is premium, gespecialiseerd materiaal dat we maandelijks met zorg en liefde uitbrengen. En het gaat over een onderwerp waar we enorm in hebben geïnvesteerd.”

Het magazine behandelt thema’s. Kun je er enkele noemen?

„De eerste thema’s die we bespraken waren noodzakelijkerwijs actueel en gerelateerd aan de huidige COVID-19-crisis en hoe deze van invloed was op de omgang met het personeelsbestand en het wereldwijde economische landschap. Maar het eerste nummer ging niet alleen over corona, maar over crisis als een onvermijdelijke stap die alleen degenen die zich hebben voorbereid, overleven. In het vierde nummer hadden we het over aanpassing, waarbij we als uitgangspunt hadden de must om te groeien om te voorkomen dat je omvalt. Tussendoor bespraken we thema’s als controle en gedragsverandering en we brachten een nummer dat was gewijd aan de reden waarom investeren in personeel gewoon het juiste is om te doen.”

Scala aan onderwerpen

Hoeveel lezers zijn er inmiddels?

„We waren allemaal verrast door de solide groei van het tijdschrift. Het is een maandelijkse publicatie zonder dagelijks nieuws en roddels. Toch hebben we nu al gemiddeld 3500 bezoekers per maand en dat is ongeveer drie keer meer dan we hadden verwacht in onze lanceringsplannen. Maar het gaat ons er vooral om dat we duidelijk het juiste publiek aanspreken. Onze lezers besteden gemiddeld 4 minuten en 56 seconden aan elk artikel.”

Het magazine is in het Engels. Zijn er plannen om het in andere talen uit te brengen?

„Nee, er zijn momenteel geen plannen om The Habtic Standard te vertalen. We laten experts in hun vakgebied aan het woord. Het is niet het soort content dat je even makkelijk vertaalt. Zeker niet als we onze hoge kwaliteitsstandaard willen behouden. Dat betekent overigens niet dat er binnenkort geen ander Standard-gerelateerd initiatief in andere talen zal komen. Maar daar kan ik verder niets over zeggen…”

Is het ook voor mensen die niet in de doelgroep zitten leuk om te lezen?

„Wij denken van wel ja. Lezers die het niet erg vinden om een wat langer interessant artikel te lezen, zullen het zeker kunnen waarderen. We publiceren artikelen over een scala aan onderwerpen, met een grote diversiteit aan deskundigen.”

Je zei eerder dat een pasje voor de sportschool alleen niet voldoende is. Wat zouden werkgevers eigenlijk nog meer moeten doen?

Lachend: „Ja, daarvoor moet je natuurlijk gewoon een kijkje nemen in ons magazine.”

