Zo lang mogelijk thuis blijven wonen: wat willen ouderen zelf?

Het beleid van de overheid is er al een aantal jaren op gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen. Ook als dat bemoeilijkt wordt door chronische ziekten en een niet toegankelijke woning. Maar wat vinden de (toekomstige) ouderen daar zelf van?

In een onderzoek van Koninklijke Otolift naar langer thuis wonen zijn 55- tot 74-jarigen en 75-plussers gevraagd of zij (ooit) willen verhuizen naar een andere, geschiktere, woning. „Nee”, zegt maar liefst 76 procent van de respondenten. 20,8 procent van de 55-plussers en 21,3 procent (75+) geeft zelfs aan ‘nooit of te nimmer’ van woning te willen veranderen. Het maakt daarbij niet uit hoelang iemand al in zijn huis woont.

Zelfstandig blijven

Zowel 55-plussers als 75-plussers vinden het behoud van de zelfstandigheid een belangrijke reden om thuis te blijven wonen. Daarna volgen de fijne buurt en prettige herinneringen aan de woning. Voor de meeste mensen spelen meer dan één reden mee. Vrouwen vinden hun zelfstandigheid belangrijker dan mannen, ook hechten zij meer waarde aan de fijne buurt. Voor mannen geldt dat als zij ouder worden (75 jaar en ouder), ze vaker meerdere redenen aangeven om niet te verhuizen.

„Mijn man wil beslist niet weg”, „We wonen dichtbij familie en het bos” en „we willen hier wonen tot het allemaal niet meer lukt”, zijn enkele antwoorden. De redenen om wel of niet te verhuizen zijn niet altijd gemotiveerd door emoties, ook rationele overwegingen spelen een grote rol. Zo ook het financiële plaatje. Mensen die nu in een betaalbaar of hypotheekvrij huis wonen, gaan er financieel niet altijd op vooruit als zij verhuizen.

Strengere toelatingseisen

Wie toch wil verhuizen, moet geluk hebben om een geschikte woning te bemachtigen. Ouderenbond ANBO geeft aan dat er nu 80.000 woningen nodig zijn om het tekort op te lossen. En dat tekort loopt alleen maar op. Daar komt bij dat verpleeghuizen strengere toelatingseisen hanteren. Alleen ouderen met een zorgprofiel vanaf VV 4 worden nog toegelaten tot verpleeghuizen. Dit profiel wordt toegekend aan mensen die niet of nauwelijks zelfstandig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Geschat wordt dat zo’n 14.000 tot 18.000 ouderen wachten op een plekje, zo blijkt uit het algemeen overleg over de verpleeghuiszorg. Wie eigenlijk niet thuis kan blijven wonen maar nog redelijk zelfstandig is, kan nergens heen.

Huidige woning aanpassen

Het algemene advies is duidelijk: houd op tijd rekening met ouder worden en de eventuele ongemakken die daarbij komen kijken. Denk bij het kopen, huren en verbouwen van je woning vast na over de toegankelijkheid. Wat kost het om straks de badkamer aan te passen, een traplift te plaatsen of wandbeugels aan te brengen en wat is er nu al mogelijk? Informeer op tijd naar de mogelijkheden voor jouw situatie. Zo voorkom je dat je op hoge leeftijd in één keer een grote investering moet doen of niet anders kan dan verhuizen.

