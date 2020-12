Experts ontwikkelen in lab sieraden die ons fitter maken

In het gloednieuwe HUAWEI Health laboratorium werken verschillende tech- en sportexperts aan allerlei handige wearables waarmee je eenvoudig jezelf fit kan maken en/of houden.

Wie last heeft van coronakilo’s of om andere redenen aan zijn fitheid wil werken, kan daar nu, dankzij de techneuten in het speciale gezondheidslab, op een heel stijlvolle manier iets aan doen.

In het HUAWEI Health Lab is onlangs het slimme sporthorloge HUAWEI WATCH GT 2 Pro ontwikkeld. Een stijlvolle smartwatch die, dankzij het gebruik van premium materialen zoals een titanium behuizing, krasvrij safierglas en een lederen band, niet alleen een sieraad is voor om je pols, maar met zijn vele sportmodi en fitness-trackingmogelijkheden je hele lichaam doet opknappen.

Het horloge ondersteunt 100 verschillende sporten waarin jouw prestaties nauwkeurig worden geregistreerd. Verzin een activiteit en het horloge heeft er verstand van. Hardlopen, spinning en zwemmen zitten er natuurlijk op (de WATCH GT 2 Pro is waterdicht tot 50 meter (5 ATM)), maar ook minder vanzelfsprekende sporten zoals skateboarden, skiën, parcours, yoga, boksen en zelfs golf. Op die manier kun je beter en effectiever trainen.

Ideale training

Trainen waar en wanneer je maar wilt wordt steeds populairder. De afgelopen maanden hebben wel uitgewezen dat je lang niet altijd kan rekenen op een sportclub of -school. Individueel aan de slag gaan op de tijden die jou uitkomen en waarbij je zelf je omgeving uitkiest, is natuurlijk ideaal.

En het stijlvolle sporthorloge kan daarbij als jouw persoonlijke trainer fungeren. Het biedt onder meer tien hardloopcursussen met spraakbegeleiding om jouw hardloopskills te verbeteren. Overigens zijn de prestaties van het horloge zelf ook bewonderenswaardig, met een batterijduur van twee weken na een volledige oplaadbeurt.

Wie overigens een broertje dood heeft aan sporten, haalt met het de HUAWEI WATCH GT 2 Pro nog altijd gewoon een prachtig horloge in huis, dat bijvoorbeeld ook de acht maanfasen bijhoudt en zelf uitrekent wanneer de zon op- of ondergaat.

Tegen slaapproblemen

Zoals gezegd komt de WATCH GT 2 Pro uit de koker van het zogenoemde HUAWEI Health Lab. Daarin werken onderzoekers en ingenieurs samen aan nieuwe sport- en gezondheidstechnologieën. Die technologieën worden vervolgens gebruikt in consumentenproducten, zoals dus slimme horloges.

De WATCH GT 2 Pro draagt licht om de pols, maar heeft vanbinnen heel wat te bieden. Het heeft verschillende functies waarmee jij je gezondheid kan verbeteren. Zo kan het horloge helpen bij slaapproblemen en houdt het zelfs bij of jouw zuurstofgehalte nog wel op peil is.

Perfect geluid

Voor wie tijdens het sporten wil genieten van optimaal geluid en niet gestoord wil worden door windgeruis of ander hinderlijk omgevingsgeluid, zijn de fraaie FreeBuds Pro van Huawei een uitkomst. Deze in-ear koptelefoons zorgen voor een indringende en meeslepende muziekbeleving en minimaliseren de geluiden van buitenaf die je liever niet wil horen.

Dat laatste gebeurt dankzij de Intelligente Dynamische Actieve Noise Cancelling. Hiermee wordt de ruisonderdrukking aangepast aan de omgeving voor een aangenamere geluidservaring.

Voice Mode vermindert daarnaast de omgevingsgeluiden om menselijke stemmen beter te laten doorkomen. Hierdoor mis je bijvoorbeeld de informatie op een perron op luchthaven niet en hoor je het gewoon als iemand iets aan je vraagt terwijl je naar muziek luistert.

De bediening van de FreeBuds Pro is dankzij touch-bediening zeer eenvoudig. Met vegen, drukken of knijpen zet je het volume hoger of lager, kun je oproepen beantwoorden of eenvoudig muziek wijzigen.

Nog net op tijd voor kerst kan je nu de HUAWEI FreeBuds Pro en HUAWEI WATCH GT 2 Pro extra voordelig kopen. Koop ze samen en ontvang maar liefst 46 korting: slechts 259,98 euro in de HUAWEI Store.