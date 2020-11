Winterse problemen met de auto kun je voorkomen

Wanneer je net wilt vertrekken met je auto, kunnen de winterse weersomstandigheden nog wel eens roet in het eten gooien, een dichtgevroren autodeur of vastgevroren handrem is geen pretje.

Ga goed voorbereid de winter in en voorkom dit soort vervelende complicaties door je auto winterklaar te maken.

Voorbereidingen

Een veelvoorkomend probleem tijdens de winterse maanden is de vrieskou. Dit kan ervoor zorgen dat onderdelen van de auto bevriezen of vastvriezen. Simpele voorbereidingen zorgen ervoor dat je gelijk kunt wegrijden.

Ijs, sneeuw en strooizout zijn niet goed voor je auto, het is daarom van belang dat je de auto regelmatig schoon maakt. Voorafgaand aan een vorstperiode zal een stevige waslaag voor goede bescherming zorgen. Om daarnaast te voorkomen dat het portier vast vriest, kun je het rubber insmeren met huismiddeltjes zoals vaseline of talkpoeder.

Krabben minimaliseren

Wanneer de temperaturen onder nul komen, zullen de autoruiten hoogstwaarschijnlijk bevriezen, om het krabben van de auto te minimaliseren kun je een speciaal vries deken voor de voorruit kopen. De andere autoruiten kun je vervolgens vrij van ijs maken met een ijskrabber of ruitenontdooier.

Om te voorkomen dat er op de weg ijs op je ruit ontstaat kun je voorafgaand aan de winter het ruitensproeiervloeistof bijvullen met een antivries variant. Deze variant is doorgaans blauw van kleur, in tegenstelling tot de roze of gele ‘normale variant’.

Tot slot is het belangrijk voordat de kou toeneemt de staat van de accu te checken. Wanneer de temperaturen onder het vriespunt komen zal de zelfontlading van de accu sneller gaan, waardoor de accu in de winter doorgaans voor de meeste problemen zorgt. Bij een draaiende motor is een spanning van ongeveer 14 volt gewenst, wanneer de waarde veel lager is, moet je een nieuwe acculader kopen.

Bevroren auto

Toch kunnen onderdelen van de auto, ondanks alle voorbereidingen, bevriezen. Om ‘s ochtends zo min mogelijk tijd kwijt te zijn aan het ontdooien van de auto, kun je het beste een setje met winterspullen in je auto leggen, zoals een ijskrabber en ruitontdooier.

Sta je voor een dichtgevroren deur of een bevroren slot? Dan kan een zakje warm water of een föhn de redder in nood zijn. Deze middelen zorgen ervoor dat het ijs zal smelten. Let wel op: het is erg belangrijk dat je warme elementen niet gebruikt op bevroren ruiten, door het temperatuurverschil in de kans groot dat deze zullen barsten!

Tot slot kan het nog voorkomen dat je handrem is vastgevroren. Om de handrem los te krijgen van het ijs trek je deze eerst verder aan, het ijs in de kabel zal hierdoor mogelijk breken. Wanneer het ijs niet breekt, dien je de motor voor een kwartiertje te laten draaien. Het ijs om de handrem zal dan vanzelf smelten.

Wanneer het niet lukt weg te rijden, bijvoorbeeld door een lege accu, is het verstandig de wegenwacht te bellen.

