Afvallen? Deze zes kleine aanpassingen helpen

Ben je op zoek naar een manier om een paar kilootjes kwijt te raken, maar heb je absoluut geen zin om een streng dieet te volgen? Goed nieuws, want dat hoeft bij afvallen helemaal niet.

Door een aantal kleine aanpassingen te doen zal je merken dat je gemakkelijk een aantal kilo verliest.

1. Drink zwarte koffie

Drink je graag koffie met volle melk en suiker? Probeer dan eens om de suiker te vervangen door stevia of laat het helemaal weg. Drink voortaan je koffie zwart met een heel klein scheutje melk. Het scheelt behoorlijk wat calorieën. Een simpel trucje wat je met andere voedingsproducten eveneens kunt doen. Geen suiker in de thee, vruchtensap aanlengen met water, geen kaas door de salade, enzovoort.

2. Doe boodschappen voor de hele week

Ben jij het type dat bijna elke dag naar de supermarkt gaat om inkopen te doen? Het is verstandiger om dat eens per week te doen. Zo voorkom je dat een aantal keren per week met een hongergevoel in de winkel rondloopt. Voor je het weet ligt je winkelkar vol met ongezonde producten. Houd je bij je lijst en koop gezonde dingen. Maak op zondagavond een menu voor de hele week. Het bespaart je ook nog eens geld. Doen!

3. Eet aan tafel

Neem je ’s ochtends geen tijd om te ontbijten en gooi je achteloos een broodje in je schoudertas en vertrek je naar kantoor? Het is beter om de tijd te nemen en bewust te zijn van wat je eet. Voorkom dat je gedachteloos van alles zit op te eten. Eet ’s avonds zeker niet voor de televisie, maar ga aan tafel zitten. Heb aandacht voor je voedsel.

4. Neem sportkleding mee naar het werk

Na het werk is het lastig om de motivatie te vinden om nog te gaan sporten. Door meteen na het werk te gaan sporten lukt het je waarschijnlijk wel. Neem daarom een weekendtas mee naar je werk en doe daar je sportkleding in. Op die manier maak je het gemakkelijker voor jezelf om te gaan sporten. En beweging is juist datgene wat je nodig hebt, want daardoor raak je flink wat calorieën kwijt.

5. Eet kleinere porties

Schep je gedachteloos eten op je bord? En schep je graag meerdere keren op? Kijk eens goed naar wat je eet en probeer kleinere porties te eten. Je kan dat doen door elke dag iets minder op te scheppen. Door dit te doen krijg je een beter inzicht in je voedingsinname.

6. Ga op tijd naar bed

Wanneer je een drukke dag hebt gehad op kantoor ben je blij met tijd voor jezelf. Heerlijk even relaxen op de bank, filmpje kijken of op je telefoon scrollen en zoeken naar die ene nieuwe Ted Baker-tas. Ga niet te laat naar bed. De kans is groot dat je zin krijgt in ongezonde snacks. Wanneer je graag een beetje wilt afvallen is het niet verstandig om ’s avonds te snoepen. En wist je dat je door voldoende te slapen de volgende dag ook profiteert? Wanneer je je goed voelt heb je minder zin in snacks.

