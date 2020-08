Maak van je huis een thuis met een gashaard

Wil je je huis wat extra sfeer geven? Dan is een gashaard een overweging waard. Dit product kent natuurlijk een aantal voordelen. Zo geeft het je woning een persoonlijke en gezellige uitstraling, waardoor je van je huis echt een thuis kunt maken.

Daarnaast zorgt een gashaard uiteraard ook voor warmte, wat met name in de winter lekker is. Met één druk op de knop zal de vlam ontwaken, waardoor je direct sfeer hebt in je woning. Ook gezellig tijdens het kerstdiner, bijvoorbeeld.

Wat is een gashaard?

Als je op zoek bent naar een haard dan een gaskachel zeker een goed idee. Dit zal net zoveel sfeer geven als een exemplaar dat hout gebruikt voor het stoken. Bovendien heeft een gashaard een aantal voordelen ten opzichte van een houtkachel. Hierover later meer. Een gashaard werkt door middel van aardgas, maar propaan kan tevens gebruikt worden. Dit zal gecombineerd worden met kiezels of een houtset, wat zorgt voor warmte en een gezellig vuurbeeld.

Wat zijn de voordelen van een gashaard?

Eén van de grote voordelen van gashaarden heeft te maken met hoe eenvoudig deze apparaten werken. Zoals net al genoemd is hoef je eigenlijk maar op een knopje te drukken om het vuur aan te steken. Dat is dus vele malen gemakkelijker dan bij een houtkachel. Bovendien zijn er tegenwoordig zelfs al haarden beschikbaar die je met een app op je smartphone kunt bedienen. Het gebruiksgemak van een gashaard is dus zeer hoog. Dit komt ook doordat zo’n kachel op gas weinig onderhoud nodig heeft. Bovendien is de uitstoot minimaal, ook niet onbelangrijk anno 2020. Dit komt omdat bij het verbranden van gas veel minder fijnstoffen geproduceerd worden.

Kun je een gashaard kopen zonder aardgasaansluiting?

Tegenwoordig proberen we in Nederland steeds minder gebruik te maken van gas. Hierdoor worden er woningen gebouwd zonder aardgasaansluiting. Woon jij in zo’n huis? Dan kun je alsnog gebruik maken van een gashaard. Je zult dus geen aardgas gebruiken in dit geval om te kunnen genieten van de warmte van de haard. In plaats daarvan zul je propaan gebruiken, wat een goed alternatief is van aardgas.

