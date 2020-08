Deze exclusieve producten vind je in de nieuwe HUAWEI Store

De producten van HUAWEI veroveren de Nederlandse markt. Hoog tijd voor een eigen webshop dus. De HUAWEI Store is vanaf vandaag in business. Je shopt je er (uiteraard) de producten die je al kent, maar je vindt er ook een aantal exlusieve goodies en leuke deals zoals deze hieronder.

Slimme zonnebril

Tien jaar terug zag je ze alleen in nog maar in flashy Sci-Fi films, maar nu alles tegenwoordig ‘smart’ is, mag een slimme zonnebril uiteraard niet ontbreken. Oortjes die uitvallen, snoertjes die stuk gaan: het is verleden tijd met HUAWEI X GENTLE MONSTER eyewear. Voortaan neem jij je telefoon op zonder ‘m uit je zak te halen en luister je zonder dat iemand het doorheeft een volledige playlist.

Kleine, krachtige speaker

Wat is ie schattig! Met zijn gestroomlijnde constructie, aanraakgevoelige knoppen en glazen oppervlak is de HUAWEI Sound X een lust voor oog en oor. Maar vergis je niet, want uit de kleine gadget komt een geluid waar je u tegen zegt. De dubbele subwoofers zijn gemaakt van magnetische aardematerialen, waardoor ze de power hebben om enorme trillingen te creëren. Ze zijn ook hypergevoelig en produceren een enorm geluid met minimale stroominvoer, dus de luidspreker zal je wegblazen met zijn geluid, niet met zijn grootte.

Unieke deals & support

Het launchen van een nieuwe webshop is een feestje. En dat bij een feestje cadeaus horen, hoeven we HUAWEI niet te vertellen. Van vandaag tot en met 9 augustus krijgen de eerste 10 klanten iedere dag 50 procent korting op verschillende hoogstandjes. Daarnaast betekent shoppen via de HUAWEI Store dat de producten die je koopt gratis worden bezorgd – en als je niet happy bent ook weer gratis worden opgehaald – en dat er altijd iemand is die je kan helpen als je er even niet uitkomt met je pas aangeschafte goodies.

De HUAWEI Store is vanaf vandaag te bezoeken via deze link.

In samenwerking met HUAWEI