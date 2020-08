De vakantie is voorbij, zo kom je weer in het ritme

We zijn niet massaal met zijn allen naar de zon getrokken, maar gelukkig kwam de zon ons hier opzoeken en was het bijna onmogelijk om niet in vakantiesferen te komen. Maar inmiddels zitten we weer in studiebanken of op kantoor en die omschakeling gaat niet altijd even soepel. Deze tips en tricks helpen je op weg.

Zorg voor goede apparatuur

Vorig jaar leek een laptop misschien niet noodzakelijk, maar daar hebben we van geleerd! Omdat je nooit weet of je op een bepaald moment misschien vanuit huis moet gaan werken of studeren, kun je er maar beter van tevoren eentje in huis halen. Niets vervelender dan wchten op een trage laptop als je aan een project wilt werken. De HUAWEI Matebook X pro 2020 en de Huawei MateBook D15 zijn goede keuzes. Niet belachelijk duur, maar wel met alle functies en extraatjes die je van een nieuwe laptop mag verwachten.

Houd die agenda nu écht bij

Grote kans dat je hier al regelmatig mee bent begonnen. Maar zoals bij vrijwel alles: na een paar weken neemt de nauwkeurigheid af en binnen een halfjaar heb je het hele ding de deur uit gedaan. Probeer het dit keer eens wat langer vol te houden. Als je eenmaal gewend bent aan het gebruiken van een agenda, zul je merken hoe makkelijk het is. En dan kun je uiteraard voor een degelijke papieren versie gaan, maar tegenwoordig maak je een stuk meer indruk met een online exemplaar. Heb je een Huawei smartphone? Dan kan je door die telefoon te connecten met de HUAWEI Watch GT 2e gemakkelijk – en trendy – bijblijven!

Houd werk en privé gescheiden

Heb je een extra ruimte in huis die op het moment niet echt ergens voor wordt gebruikt? Dan is het misschien niet eens zo’n gek idee om die om te toveren tot een ‘kantoor’. Lukt dat niet? Dan kun je er altijd voor kiezen om de slaapkamer een beetje bij te schaven en te ontdoen van onnodige afleidingen. Leren aan de keukentafel kan natuurlijk ook. Door de noise cancelling van de HUAWEI Freebuds 3 sluit je je volledig af voor de buitenwereld en kun je je volledig op je werk storten.

Vergeet niet te ontspannen

Nu het weer kouder begint te worden, wordt de verleiding om maar lekker binnen te blijven wel erg groot. Op zich niet zo’n probleem – is die 1,5 meter ook een stuk makkelijker te handhaven. Maar vergeet niet om leuke dingen te blijven doen. Als je hard werkt, moet je ook hard genieten. Ga lekker sporten of houd een filmavond met je gezin of huisgenoten. Wees creatief!