Nieuwe bioscoopfilm Follow Me heeft de potentie van een horrorhit

Wanneer houdt het spel op en is het ‘voor het eggie’? Dat vragen de populaire vlogger Cole (gespeeld door Keegan Allen, die we kennen uit Pretty Little Liars) en zijn vrienden zich af als de escaperoom waarin ze zijn beland wel een heel gruwelijke spelkamer wordt.

Horrorfilms zijn vooral eng en zinderend spannend als er niet alleen met bloed en ongeloofwaardige situaties wordt gesmeten, maar als het ook realistisch overkomt dat de hoofdrolspelers in een nachtmerrie zijn beland.

De nieuwe bioscoopfilm Follow Me heeft die geloofwaardigheid. Al moet je er niet aan denken dat het jou ooit overkomt. De film is van de succesvolle makers van Escape Room en ook deze keer draait het dus weer om een dergelijke gameroom.

Exclusieve escaperoom

Vlogger Cole wordt door zijn vrienden verrast met een reis naar Rusland. Zijn vlogs staan bekend om de meest extreme uitdagingen en laat in Rusland nou net een escaperoom bekendstaan als meest exclusieve ter wereld. Een buitenkansje dus voor Cole en zijn maten. Toch twijfelt de vlogger. Maar het idee dat zijn volgers dit geweldig zouden vinden, trekt hem over de streep. Een streep die hij beter niet had kunnen passeren.

Afschuwelijke waarheid

Langzaamaan vervaagt de grens tussen spel en realiteit en verandert de escaperoom in een horrorkelder. Is er nóg iemand in de escaperoom? Iemand die zeker níet is uitgenodigd? In eerste instantie ontstaat er tweespalt in de vriendengroep, waarbij er wordt getwijfeld of het een grap of de afschuwelijke waarheid is. Die twijfel verdwijnt uiteindelijk definitief na gebeurtenissen die onmogelijk een geintje kunnen zijn. Het doel van de escaperoom is dan allang niet alleen meer ontsnappen, maar overleven!

Boeiende filmavond

Follow Me heeft de spanning van een thriller en soms zelfs wat SAW-achtige horrortrekjes van een hoog niveau. Wie van het genre houdt, zal volledig aan zijn trekken komen. Maar ook voor diegenen die in eerste instantie horror niet als thema van hun favoriete bioscoopavondje zouden verkiezen, is Follow Me toch een aanrader. De cast met onder anderen Holland Roden (Teen Wolf), Kimberly Quinn (Hidden Figures), Ronen Rubinstein (9-1-1: Lone Star) en Denzel Whitaker (Black Panther) weet te overtuigen. De spanning en het actuele script bezorgen je hoe dan ook een boeiende – en ja, dat ook – bloederige filmavond. Follow Me heeft het in zich uit te groeien tot een horrorhit.

Follow Me is vanaf 16 juli in de bioscoop te zien. Bekijk hieronder alvast de trailer. Let op: niet geschikt voor al te jeugdige kijkers.