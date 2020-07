Maak carrière in de hotellerie net als Martien Meiland (maar dan beter)

À la Martien Meiland als een kip zonder kop rondrennen is een manier om het te doen, maar wellicht dat het bestieren van een hotel op die manier je minder goed afgaat als je geen eigen realityshow hebt. Hoe je het dan wel doet? Zo dus.

Wil je in de kinderopvang werken, dan moet je goed met kinderen kunnen omgaan. En als je ervan droomt om advocaat te worden, is het wel zo handig als je goed uit je woorden kunt komen. Hetzelfde geldt voor de hotellerie. Ook dan zijn er bepaalde kwaliteiten waaraan je moet voldoen en eigenschappen die wel goed van pas zullen komen. Welke dat zijn, weten ze bij de hbo-opleiding Hotel- en Eventmanagement van Hogeschool Tio. De opleiding werd in 2020 voor de zesde keer door de Keuzegids Hbo verkozen tot beste hotelschool. Om een hotel te kunnen runnen, moet je:

1. Gastvrij zijn

Alhoewel Martien en familie de gasten hartelijk ontvangt en het met ‘wijnen, wijnen, wijnen’ eigenlijk niet anders dan gezellig kan zijn, heb jij ongetwijfeld ideeën over wat er beter kan. Heb jij alles tot in de puntjes geregeld als er mensen bij je op bezoek komen en ontvang je iedereen met open armen? Dat is een eigenschap die heel goed zou kunnen passen bij een manager van een hotel. Tijdens de opleiding leer je alles over gastvrij ondernemen en ga je aan de slag in hotels, restaurants en op evenementen om je skills te perfectioneren.

2. Nieuwsgierig zijn

Nieuwsgierig zijn is een breed begrip, maar dat is hospitality ook. Heb jij oog voor detail, ben je altijd van alles op de hoogte en leergierig? In hotellerie is de wereld je werkveld. Tijdens de studie Hotel- en Eventmanagement van Hogeschool Tio kom je – door buitenlandse stages en misschien wel een studiejaar in het buitenland – in contact met andere culturen en nationaliteiten. Gezien je later gasten van over de wereld zal gaan ontvangen, is wat interesse in het onbekende mooi meegenomen.

3. Een teamplayer zijn

Een hotel run je niet in je eentje. Je hebt een heel team om je heen en als de gast na zijn of haar verblijf met een goed gevoel de deur uitstapt, is dat een team effort geweest. Door goed samen te werken, kun je de verwachtingen van je gasten blijven overtreffen. Wil je de hotellerie in, dan is het dus zaak dat je goed met anderen kan opschieten, je geen problemen hebt met samenwerken en je onderkent dat iets alleen een succes wordt als het hele team z’n beste beentje voor zet.

4. Ondernemend zijn

Stilstaan is achteruit gaan. De hotellerie is constant in beweging en dat moet jij ook zijn. Als hotelmanager is het de bedoeling dat je steeds verder kijkt. Wat kan er beter? Zijn er nieuwe concepten die nog uitgewerkt kunnen worden? Jij signaleert wat er om je heen gebeurt en anticipeert daarop. Al tijdens de studie van Hogeschool Tio word je daarop voorbereid. Samen met je medestudenten run je je eigen hotel en ben je verantwoordelijk voor het organiseren van bijpassende evenementen.

5. Interesse hebben in de hotellerie

Wellicht een open deur, maar interesse in de hotellerie is onmisbaar als je van plan bent een hotel te gaan runnen. Waarom werkt het ene concept wel en het andere niet? En wat vinden gasten nu echt belangrijk als ze naar een hotel gaan. Allemaal dingen die jij je op dagelijkse basis afvraagt om zo het beste uit jouw hotel te halen.