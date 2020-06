Filmtip: Line of Duty is meeslepend tot de laatste seconde

Spanning, actie en een vleugje humor. Line of Duty is zo’n film waardoor je na afloop heel eventjes bij moet komen van wat je allemaal hebt gezien.

De ontvoering van de 11-jarige Claudia, dochter van een politiechef, is waar het om draait in deze spectaculaire film. Agent Frank Penny – gespeeld door Aaron Eckhart – schiet tijdens een arrestatie per ongeluk de kidnapper dood. En daarmee liquideert hij tevens het enige spoor dat kan leiden naar de dochter van de politiebaas. Hij zet alles op het spel om zijn eer te herstellen en haar te redden.

Bloedstollende race tegen de klok

Er ontstaat een bloedstollende race tegen de klok, waar je als kijker volledig in wordt meegezogen. Dat geldt ook voor de volgers van een online nieuwskanaal ín de film. Want agent Penny wordt tijdens zijn zoektocht geholpen door de jonge journaliste Ava Brood – een geweldige rol van Courtney Eaton – die alles live op haar kanaal uitzendt. Zo houdt de ontvoering iedereen in de ban.

Natuurlijk is een ontvoerd kind en de zoektocht ernaar geen uniek scenario in de filmwereld, maar het genre is deze keer dermate goed uitgevoerd dat je als kijker werkelijk van de eerste tot de laatste seconde wordt geboeid.

Broer zint op wraak

De druk op Penny is groot, want Claudia dreigt te verdrinken als zij niet op tijd wordt gevonden. Maar ja, waar ga je zoeken als de enige die jou iets over haar verblijfplaats kan vertellen door jouzelf is doodgeschoten? Alsof dit vraagstuk niet al genoeg ellende is voor Penny en zijn filmende assistente, duikt ook nog de broer van de ontvoerder op. Hij wil wraak op Penny wegens het doodschieten van zijn broer.

De chemie tussen agent Penny en journaliste Brood in hun pogingen Claudia te vinden en hun eigen leven te redden, spat van het scherm. En hoewel het wellicht niet logisch lijkt dat zij alles uitzendt, werkt het wel in deze film. Terwijl Penny en Brood vrezen dat ze tijd tekortkomen, kan het je als kijker allemaal niet lang genoeg duren.

Niet leuk voor de 11-jarige Claudia natuurlijk, maar sommige films zouden nooit afgelopen moeten zijn.

Line of Duty is vanaf 18 juni in de bioscoop te zien. Hier zie je de trailer:

