Auto van de zaak: wat is de slimste keuze voor de zzp’er?

Auto van de zaak rijden is gunstig en voordelig, zeggen ze. Is dat wel zo?

Een auto uitzoeken is niet eenvoudig. Dat geldt zeker voor een auto van de zaak. Of het voordelig is hangt van veel factoren af. Wil je de auto wel of niet privé rijden, ga je voor elektrisch of wil je gebruik maken van de voordelen van een youngtimer?

De boekhouder voor de zzp’er kan je helpen bij deze keuze. Welke auto in jouw geval het meest gunstig is, is namelijk afhankelijk van je situatie en is dus maatwerk.

De voordelen van een auto van de zaak

Wist je dat een auto van de zaak heel voordelig kan zijn? Het is wel afhankelijk van de leeftijd en het type auto dat je koopt. Er zijn fiscale en financiële voordelen te behalen omdat een aantal zaken aftrekbaar zijn. De reparatie- en brandstofkosten bijvoorbeeld, maar ook de wegenbelasting en verzekering.

En neem bijvoorbeeld de btw. Koop je een nieuwe auto dan mag je de btw, dus 21 procent van het aankoopbedrag, terugvragen bij de btw-aangifte. Klinkt aantrekkelijk nietwaar? Maar let goed op de hoogte van de bijtelling, als je meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Tevens dien je aan het einde van het boekjaar 2,7 procent BTW af te dragen over de cataloguswaarde van de auto. En… bij de verkoop van je auto moet je in de toekomst wél weer btw afdragen, zij het nu over de veel lagere verkoopprijs.

Een tweedehands auto als auto van de zaak

Een tweedehands auto – zo tussen de twee en veertien jaar oud – als auto van de zaak is in de regel minder gunstig. Je mag slechts afschrijven over de veel lagere aankoopprijs. En je dient wel de volle mep aan bijtelling van 22 procent – over de nieuwwaarde – te betalen als je per jaar meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt.

De bijtelling wordt zoals gezegd bovendien berekend over de nieuwwaarde (cataloguswaarde) van je auto. Terwijl de auto die je op het oog hebt misschien al wel tien jaar oud is.

Youngtimer

Kun je als zzp’er die tweedehands auto als auto van de zaak dan maar beter laten schieten? Nee, dat zeker niet. Soms is oud beter dan nieuw. En dat geldt voor een zzp’er zeker als het om de keuze voor een zakelijke auto gaat. Voor ondernemers zijn zogeheten youngtimers (auto’s ouder dan vijftien jaar) fiscaal interessant. Voor het privégebruik van deze auto’s hoef je geen bijtelling te betalen over de nieuwwaarde. Er geldt een apart tarief van 35 procent van de dagwaarde van de auto. En die ligt vanzelfsprekend beduidend lager dan de nieuwwaarde.

En wees gerust, er zijn voldoende zeer representatieve auto’s te vinden. Die hebben destijds misschien wel een ton gekost maar daar kun je nu heel voordelig in rijden. Niet voor niets worden er tegenwoordig door autohandelaren veel youngtimers uit Duitsland naar Nederland gehaald. Niet alleen is de prijs lager en het aanbod groter, er is zakelijk ook veel vraag naar onder Nederlandse zzp’ers.

Elektrisch rijden

Het kan ook interessant zijn om een elektrische auto aan te schaffen als auto van de zaak. Op dit moment geldt een lage bijtelling van 4 of 8 procent voor elektrische auto’s. Dit gaat in de nabije toekomst veranderen. Dus als je graag elektrisch wilt rijden, doe dat dan nu.

Duizelt het bij de keuzes over de fiscale voordelen, schroom dan niet om je boekhouder-voor-zzp te contacten.

Privéauto zakelijk rijden

Wellicht overweeg je om je privéauto ook te gebruiken voor zakelijke ritten. Dat is uiteraard mogelijk, maar veel kosten zoals brandstof en verzekering zijn dan niet aftrekbaar. Voordeel is wel dat je geen bijtelling hoeft te betalen. Je mag dan wel 19 eurocent per zakelijk gereden kilometer aftrekken van de winst.

