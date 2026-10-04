Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Luna blijft favoriet: dit zijn de populairste namen voor honden en katten

Wie op dierendag zijn hond of kat extra in de watten legt, doet dat vaak met een naam die veel andere baasjes ook gebruiken. Roep je “Luna!” in het park, dan kijken er waarschijnlijk meerdere viervoeters op. Uit cijfers over de populairste huisdiernamen blijkt dat Luna de absolute koploper is.. Het is bovendien al jaren een van de populairste namen voor teefjes, zowel in Nederland als wereldwijd.

Populairste hondennamen

Bij de honden is Luna de onbetwiste nummer 1. Daarachter is het een echte fotofinish: Teddy, Max, Bella en Pip liggen zo dicht bij elkaar dat één nestje pups de volgorde op z’n kop kan zetten.

Top 5 hondennamen:

Luna Teddy Max Bella Pip

Opvallend is dat veel hondennamen klinken als namen die je ook op het schoolplein hoort. Joep, Charlie en Puck staan bijvoorbeeld ook in de top 25.

Wie een puppy in huis haalt, heeft trouwens meer aan zijn hoofd dan alleen een leuke naam bedenken. Het is ook slim om meteen even te kijken naar een goede verzekering voor je hond, zodat je niet voor onverwacht hoge kosten staat als je viervoeter een keer naar de dierenarts moet.

Populairste kattennamen

Bij de katten is Luna ook de baas, maar de rest van de top ziet er anders uit. Simba en Nala staan op twee en drie, wie The Lion King heeft gezien, weet dat die twee bij elkaar horen. Het lijkt erop dat we ons bij het kiezen van een naam graag laten inspireren door bekende personages uit films en series.

Top 5 kattennamen:

Luna Simba Nala Coco Pip

Kort en internationaal

Wie de lijsten bekijkt, ziet vooral korte namen van één of twee lettergrepen: Pip, Bo, Mia, Max en Sam. Handig als je hond de zee in rent of je kat weer eens niet thuiskomt voor het avondeten. Veel van de populairste namen klinken ook internationaal, zoals Bobby, Teddy, Bowie en Cooper. Toch houden Nederlandse namen als Moos, Guus, Joep en Puck goed stand.

Een zorgeloze start

Een leuke naam uitzoeken is een van de eerste dingen die je doet als er een nieuw dier in huis komt, maar goede zorg gaat verder dan dat. De medische mogelijkheden bij de dierenarts zijn de afgelopen jaren flink uitgebreid, en behandelingen kunnen flink oplopen in prijs. Met een passende huisdierenverzekering weet je zeker dat je dier de zorg krijgt die nodig is, zonder dat je schrikt van de rekening.

Reacties