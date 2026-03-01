Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom steeds meer Nederlanders een occasion over de grens kopen

Je auto in Nederland kopen of toch over de grens? Het is een vraag waar steeds meer Nederlanders mee worstelen. De prijzen van tweedehandsauto’s zijn de afgelopen jaren flink gestegen, en dat merken we allemaal. Maar is importeren echt zo aantrekkelijk als het lijkt?

Duitse occasions zijn soms duizenden euro’s goedkoper

Een rondgang langs de auto Duitsland-websites laat zien dat identieke modellen daar vaak aanzienlijk goedkoper zijn. Een BMW van drie jaar oud met 60.000 kilometer op de teller kan zomaar 5.000 tot 8.000 euro minder kosten dan in Nederland. Die prijsverschillen hebben verschillende oorzaken. Duitsland heeft een veel grotere markt met meer aanbod. Daarnaast rijden Duitsers gemiddeld meer kilometers per jaar, waardoor auto’s sneller worden vervangen.

Let op: je betaalt alsnog BPM

Voordat je enthousiast een vlucht naar München boekt: er komt wel wat bij kijken. Je betaalt namelijk alsnog BPM als je een auto uit het buitenland invoert. Die belasting is afhankelijk van de CO2-uitstoot, de leeftijd van de auto en de kilometerstand. Hoe ouder en groener, hoe lager de BPM. Gelukkig hoef je die som niet zelf uit te vogelen. Er zijn genoeg online calculators die je precies vertellen wat je moet betalen. Maar vergeet ook niet de kosten voor transport, keuring bij de RDW en eventueel een Duitse aankoopkeuring mee te rekenen. Die extraatjes kunnen zo een paar duizend euro oplopen.

Transport en papierwerk

Het fysieke ophalen van je nieuwe aanwinst is ook iets om over na te denken. Natuurlijk kun je zelf de auto ophalen met een tijdelijk kenteken, maar dat betekent wel dat je een heel eind moet rijden. Voor auto’s in Zuid-Duitsland is dat al snel 700 kilometer enkele reis. Veel mensen kiezen er daarom voor om het auto importeren uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Die regelen dan alles: van het onderhandelen met de Duitse dealer tot het invullen van de RDW-papieren. Dat scheelt een hoop gedoe, maar kost natuurlijk ook geld.

Garantie blijft gewoon geldig

Een veelgehoorde zorg is de garantie. Maar hier is goed nieuws: fabrieksgarantie geldt in de hele Europese Unie. Heb je een tweedehands Audi gekocht bij een Duitse dealer met nog een jaar fabrieksgarantie? Dan kun je hier in Nederland gewoon naar een Audi-dealer als er iets kapotgaat. Let wel op dat je alle onderhoudsbonnen goed bewaart. Duitse dealers zijn meestal heel netjes in het bijhouden van het onderhoudsboekje, maar controleer dit wel voordat je tekent. Een complete onderhoudshistorie is niet alleen belangrijk voor de garantie, maar ook voor de waarde van je auto.

Merkdealers zijn de veiligste keuze

Waar moet je op letten bij het zoeken naar een Duitse occasion? Ten eerste: koop bij een erkende merkdealer. Die hebben een reputatie hoog te houden en moeten zich aan strikte regels houden. Particuliere verkopers of kleine handelaren kunnen aantrekkelijk lijken, maar daar loop je meer risico. De bekende Duitse autosites zoals Autoscout24 en Mobile.de zijn een goed startpunt. Je kunt daar zoeken op merk, model, bouwjaar en kilometerstand. En vergeet niet te filteren op “Händler” in plaats van “Privatanbieter” als je zeker wilt zijn dat je bij een professionele verkoper uitkomt.

De kilometerstand checken is essentieel

Kilometerstandfraude komt helaas nog steeds voor. Gelukkig zijn er manieren om dit te controleren. Duitse auto’s hebben een uitgebreid TÜV-verleden dat bewaard blijft. Vraag daarom altijd om de volledige TÜV-historie en alle onderhoudsbonnen.

Kies je voor zelf doen of uitbesteden?

Uiteindelijk hangt de keuze af van hoeveel tijd en moeite je erin wilt steken. Importeren kan je echt duizenden euro’s besparen, maar het vergt wel wat werk. Je moet zoeken naar de juiste auto, afspraken maken met de Duitse dealer, de papieren regelen en de auto ophalen. Als je de tijd hebt om je erin te verdiepen, is zelf importeren een prima optie. Maar als je een drukke baan hebt, dan kan een importbedrijf een goede investering zijn. Zij kennen de markt, weten waar ze op moeten letten en nemen je alle werk uit handen. En vergeet niet: zelfs als je alles uitbesteedt, bespaar je vaak nog steeds een flinke smak geld.

Reacties