Geen idee hoe je het ijs breekt bij nieuwe buren? Een simpele hallo wordt gewaardeerd

Nieuw huis, nieuwe buren. Maar hoe pak je die eerste kennismaking eigenlijk aan? Voor veel Nederlanders vormt dat best een drempel. Uit onderzoek van Milka blijkt dat bijna een kwart van de Nederlanders (22%) de kennismaking uitstelt, omdat ze niet weten hoe ze het ijs moeten breken. En, ben je zelf net verhuisd? Dan voelt die voorstelronde vaak (voor een derde van de Nederlanders) een beetje ’too much’ bovenop alle verhuisdrukte.

Dit zorgt voor een interessante sociale dynamiek aan de voordeuren van Nederland. Terwijl meer dan de helft (54%) van de bestaande buurtbewoners een snelle introductie wenst, wil een vergelijkbaar percentage van de verhuizers juist eerst rustig alle verhuisdozen uitpakken. Dit kan leiden tot een ongemakkelijke stilte. Gelukkig zijn er manieren om die drempel te verlagen.

IJs breken bij nieuwe buren

Een paar praktische tips:

Wacht niet te lang, zelfs in de chaos: Een gouden regel bij het verhuizen is: stel je zo snel mogelijk voor. Ook al zit je nog in de rommel, de meeste buren waarderen het enorm als je al vrij snel even langskomt. Een simpele ‘hallo’ toont goodwill en opent de deur naar een goede relatie. Maak het persoonlijk: Nederlanders zijn duidelijk: een overweldigende 79 procent geeft de voorkeur aan direct contact. Een spontaan praatje op straat (55%) of gewoon even aanbellen met een simpele ‘hallo’ aan de deur (24%) werkt het beste. Jezelf voorstellen via een buurtapp wordt het minst gewaardeerd. Mensen willen jou zien, niet je profielfoto! Een klein gebaar doet wonderen: Een groots gebaar is niet nodig. Een klein presentje, zoals een reep chocolade of een kaartje, kan een fijne ijsbreker zijn. Het toont moeite en vriendelijkheid, wat de sfeer direct ten goede komt. Coulance bij verbouwingen: Die eerste simpele ‘hallo’ is niet alleen gezellig, het is ook slim. Bij 78% van de Nederlanders leidt een snelle kennismaking tot extra coulance bij overlast door een verbouwing. Het kan dus een hoop stress en ergernis besparen. Win-win! Een interieur zegt meer dan duizend woorden: Wist je dat ongeveer een derde van de Nederlanders (31% van de vrouwen, 35% van de mannen) hoopt op een blik achter de voordeur van hun nieuwe buren? Een interieur zegt veel over iemand. De eerste stap is dus ook een kans om een stukje van jezelf te laten zien.

Een handje helpen

Om iedereen een handje te helpen, heeft Milka als ijsbreker deurhangers ontwikkeld met ruimte voor een persoonlijke groet en de mogelijkheid om een chocoladereep op te plakken.

