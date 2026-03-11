Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aambeien en waarom je er niet eindeloos mee wilt rondlopen

Aambeien zijn ongemakkelijk en je wuift ze het liefste weg, tot je er niet meer omheen kunt. Je zit anders, je let op hygiëne en je plant je dag met moeite om toiletbezoeken heen. Aambeien komen vaak voor en hebben weinig met ‘pech’ te maken. Druk, persen, een periode van verstopping of wisselende ontlasting kan het vaatweefsel laten opzwellen. Het goede nieuws: er zijn opties!

Hoe aambeien zich meestal laten zien

Veel mensen met aambeien herkennen jeuk, een branderig gevoel of een zeurende druk rond de anus. Soms is er helder rood bloed op het toiletpapier. Dat ziet er al snel heftig uit, terwijl het bij aambeien vaak om een kleine bloeding gaat. Klachten kunnen schommelen: vandaag rustig, morgen weer aanwezig na lang zitten, stress of hard persen. Een zwelling kan naar buiten komen en later weer wegtrekken. Blijft bloedverlies terugkomen, neemt pijn toe, of krijg je koorts of een snel groter wordende zwelling, dan is het belangrijk om dit te laten beoordelen door je huisarts of een proctologie-specialist. Ook als het uiteindelijk toch aambeien blijken, geeft die check rust wat weer bijdraagt aan herstel.

Niet elk bultje hoort bij aambeien

Een veelvoorkomende verwarring is het huidflapje rond de anus, ook wel mariske of skin tag genoemd. Zo’n flapje is meestal onschuldig, maar kan schuren, jeuken en het schoonmaken lastig maken. Daardoor lijkt het alsof aambeien blijven terugkeren, terwijl de oorzaak anders is. In die fase gaan veel mensen googelen op atheroomcysten behandelen, omdat elk bobbeltje al snel aan een cyste doet denken. Atheroomcysten behandelen gaat echter over een verstopte talgklier onder de huid. Dat voelt doorgaans anders aan en is niet hetzelfde als aambeien of een mariske. Als je blijft hangen bij atheroomcysten behandelen, helpt het om eerst te laten vaststellen wat het precies is.

Welke opties een specialist vaak bespreekt

Een specialist kijkt eerst wat er speelt en hoe ernstig het is. Bij inwendige aambeien wordt vaak gekozen voor een injectiebehandeling, ook sclerotherapie genoemd. Daarbij wordt met een kleine kijkbuis gewerkt en spuit de arts een vloeistof net boven de aambei. Dat wordt meestal ervaren als kort en hooguit ongemakkelijk. Daarna krimpt het weefsel geleidelijk en trekt het meer naar binnen, waardoor aambeien vaak minder klachten geven. Veel mensen kunnen hun dagelijkse activiteiten vrijwel direct hervatten, al kan er kort een drukkend gevoel zijn en soms wat bloedverlies. Voor marisken geldt weer iets anders: na overleg kunnen ze onder lokale verdoving in een korte sessie worden verwijderd. Zelf knippen of afbinden is hier geen goed idee. En als je vraag eigenlijk atheroomcysten behandelen is, horen daar andere opties bij.

Zekerheid zonder gedoe

Zodra je weet of het om aambeien gaat, marisken, of om iets waarbij atheroomcysten behandelen logisch is, wordt het overzichtelijk. Je hoeft niet te blijven zoeken naar verklaringen, maar kunt kiezen uit passende opties met realistische verwachtingen. Dat geeft rust, en bovendien kun je snel terug naar een dagelijks leven met comfort.

