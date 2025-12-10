Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elke outfit verdient een bijpassend paar schoenen, zo kies je de juiste

Met kleding kun je eindeloos combineren, maar dat geldt ook voor schoenen. Je schoenen zijn immers een onlosmakelijk verbonden onderdeel van je totale outfit. Onder een rok of jurk draag je andere schoenen dan onder een broek en afhankelijk van de keuze voor chique of casual pas je ook de keuze voor je schoenen aan.

Maar hoe combineer je je schoenen het beste bij je kleding?

Praktische tips

Om modeflaters te voorkomen, is het goed om je enigszins te verdiepen in de richtlijnen die gelden voor het combineren van kleding. Let wel: je bent natuurlijk zelf altijd baas over je eigen outfit en je kunt in principe combineren wat je wilt, maar bepaalde opties worden door de modevolgers als ‘not done’ beschouwd. Gelukkig zijn er wat standaardtips om het kiezen wat eenvoudiger te maken. Je moet er bijvoorbeeld goed op letten welke kleuren bij elkaar passen en welk type schoenen je bij voorkeur draagt bij welke gelegenheid. De gouden regel is dat schoenen niet moeten opvallen als je de aandacht op de rest van je outfit wilt vestigen. Harmonie is het sleutelwoord voor elke goede outfit.

Platte zolen

Kijken we naar de trends voor najaar en winter, dan zien we vooral platte zolen opduiken. Het is een aantal jaren populair geweest om schoenen met flinke plateauzolen te dragen, maar die mogen voor het komende seizoen weer even de kast in. Werp eens een blik op de nieuwe collectie damesschoenen en ontdek het zelf: veel modellen zijn tamelijk plat uitgevoerd. Comfort speelt uiteraard ook in het komende seizoen weer een belangrijke rol. Ook in de materiaalkeuze zie je dat terug, want er zijn veel opties met zacht en soms zelfs donzig materiaal verkrijgbaar. Dat laatste is natuurlijk sowieso fijn in de koudere periode.

Laarzen of pumps?

Wat draag je onder een rok of jurk? Een succesvolle keuze is de laars, zeker in de winterperiode steel je hiermee de show. Maar ook de pumps doen het uiteraard nog altijd goed bij elke chique gelegenheid. Daarnaast zou je ook kunnen kiezen voor een paar nette sneakers, die in het komende seizoen ook met veel opvallende versieringen te vinden zullen zijn. Zoek je een stijlvol alternatief voor hakken? Denk dan eens aan muiltjes! Met name wanneer je aanwezig bent bij een feestelijke gelegenheid, is dit het perfecte schoeisel om te combineren met een mooie rok of jurk.

