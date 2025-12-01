Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Draagmuren verwijderen steeds populairder: ‘Open wonen is de nieuwe standaard’

Het Nederlandse woonlandschap verandert in rap tempo. Waar vroeger kleine, afgesloten kamers de norm waren, kiezen steeds meer huiseigenaren nu voor lichte, open ruimtes.

Het verwijderen van draagmuren is uitgegroeid tot een van de populairste verbouwingstrends van dit moment.

Van hokjes naar loft-gevoel

De cijfers liegen er niet om. Volgens recente gegevens van branchevereniging VLOK steeg het aantal vergunningaanvragen voor constructieve aanpassingen in woningen met maar liefst 34 procent ten opzichte van vorig jaar. Een groot deel daarvan betreft het weghalen van tussenmuren om woonkamer en keuken samen te voegen.

Deze trend is niet uit de lucht komen vallen. De woningmarkt blijft overspannen, waardoor mensen langer in hun huidige woning blijven en kiezen voor verbouwen in plaats van verhuizen. Daarnaast heeft de corona periode ons anders naar onze woningen laten kijken. Thuiswerken, meer tijd doorbrengen met het gezin – het vroeg allemaal om flexibelere, ruimere leefruimtes.

Niet zomaar even een muurtje weghalen

Wat op televisie in woonprogramma’s simpel lijkt, is in werkelijkheid een complex proces. Een draagmuur heeft een cruciale functie in de constructie van een woning. Deze muren dragen letterlijk het gewicht van vloeren en daken. Verwijder je zo’n muur zonder de juiste voorzorgsmaatregelen, dan kan dat catastrofale gevolgen hebben.

Constructeur Willem Boersma uit Amsterdam waarschuwt: „Ik zie regelmatig situaties waarbij mensen zonder de juiste kennis aan de slag zijn gegaan. In het beste geval ontstaan er scheuren in muren of plafonds. In het ergste geval verzakt de hele constructie.”

Specialistische kennis onmisbaar

Het is dan ook niet verwonderlijk dat professionals het druk hebben. Een landelijk opererend bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het veilig draagmuur verwijderen en werkt daarbij nauw samen met constructeurs.

Het proces begint altijd met een grondige inspectie en constructieberekeningen.

Pas wanneer duidelijk is hoe de krachten in de woning verlopen, kan bepaald worden welke ondersteuning nodig is. Meestal wordt gewerkt met stalen HEA- of HEB-balken die de dragende functie van de muur overnemen.

Flinke investering met waardevol resultaat

De kosten voor het verwijderen van een draagmuur variëren sterk, afhankelijk van de situatie. Reken op een bedrag tussen de 3000 en 8000 euro voor een gemiddeld project, inclusief constructeurberekeningen, vergunningen en uitvoering. Dat lijkt veel, maar volgens makelaars kan een open leefruimte de woningwaarde met tienduizenden euro’s verhogen.

Bovendien gaat het niet alleen om geld. Een open ruimte verandert de hele woonbeleving. Meer licht, betere doorstroming, een moderner gevoel – voor veel mensen is dat onbetaalbaar.

Vergunning altijd verplicht

Wat veel huiseigenaren niet weten: voor het verwijderen van een draagmuur is altijd een omgevingsvergunning nodig. Gemeenten hanteren strenge regels en controleren steeds vaker of verbouwingen volgens de regels gebeuren. Werken zonder vergunning kan leiden tot hoge boetes en de verplichting om alles terug te bouwen in originele staat.

De aanvraag van zo’n vergunning kost tijd – reken op minimaal acht weken – maar is absoluut noodzakelijk. Gespecialiseerde bedrijven nemen deze administratieve rompslomp vaak uit handen, wat het proces voor huiseigenaren een stuk eenvoudiger maakt.

Toekomst van wonen

De trend naar open woonruimtes lijkt voorlopig door te zetten. Architecten zien dat ook nieuwbouwprojecten steeds vaker worden ontworpen met grote, multifunctionele ruimtes. Voor bestaande woningen blijft het verwijderen van draagmuren dé manier om mee te gaan met deze ontwikkeling.

Met de juiste expertise en voorbereiding kan vrijwel elke woning worden getransformeerd tot een moderne, open leefruimte. Het belangrijkste advies blijft: schakel professionals in en neem geen onnodige risico’s. De constructieve veiligheid van een woning is geen speeltje.

