Waarom het Internet-of-Things je bedrijf slimmer maakt

Je hebt waarschijnlijk al eens over het Internet-of-Things (IoT) gehoord. Het is een van die moderne termen die wel tot de verbeelding spreken, maar niet direct een concreet beeld oproepen van wat het nu precies is en wat je ermee kunt. Voor particulieren is het niet direct iets waar ze veel mee kunnen, maar zakelijk biedt het Internet of Things juist veel mogelijkheden om je bedrijf slimmer te maken.

We vertellen er meer over in dit artikel.

Wat is IoT en waarom zou je het inzetten?

Het Internet of Things betekent natuurlijk letterlijk ‘het internet der dingen’. Dat zegt op zich nog niet zo veel, maar waar het om gaat, is een netwerk van apparaten met een sensor, verbondenheid en de mogelijkheid om gegevens te versturen en te ontvangen. Door slimme apparaten met elkaar te laten communiceren en data te laten verzamelen, kunnen bepaalde bedrijven hun bedrijfsvoering verbeteren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van zaken zoals slimme meters, magazijnsensoren, geavanceerde industriële machines of zelfs objecten zoals containers die locatie-gegevens doorgeven.

Het IoT biedt inzicht in processen, waardoor je onderhoud kunt voorspellen, verbruik kunt besparen en op basis waarvan je zelfs ook nieuwe businessmodellen kunt ontwikkelen. Kortom, het gaat niet alleen om verbonden zijn, maar ook om het ondernemen van acties op basis van de data die daaruit voortkomt.

Narrowband IoT: een krachtige techniek

Een van de technologieën die IoT in de praktijk mogelijk maken, is Narrowband IoT (NB-IoT). Dit is een draadloze communicatietechnologie die specifiek is ontworpen voor apparaten die weinig data versturen en veelal weinig energie verbruiken, maar wel betrouwbare verbindingen moeten hebben. Deze techniek is dus niet bedoeld voor applicaties die veel bandbreedte vragen, zoals video, maar juist voor ‘kleine’ data en een groot aantal apparaten.

De techniek van NB-IoT zorgt ervoor dat het Internet of Things ook kan werken op moeilijke plekken, zoals onder de grond, in tunnels of in goed geïsoleerde gebouwen. Ook is het goed schaalbaar, waardoor het uiteindelijk mogelijk is om duizenden apparaten aan één zendmast te koppelen. Voor toepassingen zoals slimme meters, parkeer- of afvalbakkennissen of sensoren in de landbouw is NB-IoT bijvoorbeeld ideaal.

Voorbeelden in de praktijk

Misschien vind je het allemaal nog niet concreet genoeg om te kunnen doorgronden waar NB-IoT van pas zou kunnen komen. Daarom bespreken we een aantal voorbeelden uit de praktijk. Een vakantiepark zou er bijvoorbeeld van kunnen profiteren, door sensoren te installeren op cv-ketels en in bungalows zodat op afstand de temperatuur gemonitord en ingesteld kan worden. Dankzij NB-IoT-connectiviteit werkt dit zelfs op plekken zonder sterk wifi-signaal. Dit kan leiden tot flinke besparingen op gas. Een ander voorbeeld zijn magazijnen die temperatuur en luchtvochtigheid monitoren, of voertuigen die gevolgd worden met trackers. Het Internet of Things maakt dit mogelijk.

Waar IoT een aantal jaar geleden wellicht nog een hype te noemen was, is het dat allang niet meer. Dezer dagen is het een essentieel onderdeel van moderne bedrijfsvoering. Door middel van slimme sensortoepassingen en gegevensverwerking kun bedrijven grote winst behalen op efficiëntie, duurzaamheid en innovatie. Kortom, inzetten op IoT kan een zeer slimme keuze zijn die je organisatie toekomstbestendiger maakt.

