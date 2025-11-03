Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Cadeautips voor iedereen met groene vingers

Heb je ‘m al gespot? Niet het nieuwste seizoen van Emily in Paris (al, toegegeven, was dat best verslavend). Nee, we bedoelen de nieuwe categorie in de webshop vol cadeaus voor mensen die dol zijn op planten.

Denk aan stekjesfans, kamerplantverzamelaars en iedereen die een beetje praat tegen z’n monstera. Deze nieuwe selectie zit bomvol originele cadeaus voor plantenliefhebbers. Of je nu iets zoekt voor een doorgewinterde plantenfluisteraar of iemand die net begint met stekken, je vindt hier gegarandeerd iets leuks. Zelfs voor wie alleen planten ‘verzorgt’ door er eentje op een kussensloop te laten printen.

Plantenliefde cadeau geven

Het maakt niet uit of je nou zelf een urban jungle in huis hebt of vooral fan bent van tuinen vanaf een afstandje, de kans is groot dat je iemand kent die écht dol is op alles wat groeit en bloeit. Misschien wel iemand bij wie je de voordeur opent en je je meteen in het regenwoud waant. Of een huisgenoot die licht euforisch wordt van verse potgrond. Of die ene vriend die tijdens een boswandeling elke plant bij de Latijnse naam noemt. Voor dit soort mensen wil je iets geven dat écht bij ze past. Iets groens, iets moois, iets praktisch of iets met een knipoog. Die cadeautjes vind je dus nu makkelijk in de categorie ‘groene vingers’ op de webshop.

Leafriends, je nieuwe favoriete stekmaatje

Ze zijn officieel bedoeld als stekkenhouder, maar wij noemen ze liefkozend stekkenliefjes. Deze schattige ‘leafriends’ houden jouw kleine plantjes veilig vast tot ze sterk genoeg zijn om zelf te groeien. Superhandig én ook nog eens een mooi gebaar om aan iemand cadeau te doen. Of je er nu eentje geeft aan je beste vriend of aan jezelf, ze fleuren meteen de vensterbank op.

Plantenverzorging begint bij kennis

Tussen de cadeautjes door vind je in de categorie ook tips voor wie zijn of haar groene vingers nog moet ontwikkelen. Boeken zoals ‘Een huis vol planten’ van Mama Botanica zijn een fijne start. Hierin vind je niet alleen verzorgingstips, maar ook handige info over licht, standplaats en de juiste potgrond. Zo weet je straks precies waar je je monstera het beste neerzet, en dat is meestal niet naast de verwarming. Ook het boek Stek je plant is een aanrader. Daarin leer je hoe je een nieuwe plant kweekt uit een blad of steeltje. Alles wordt stap voor stap uitgelegd en je hebt er geen dure spullen voor nodig. Het motto? Simpel houden werkt het best.

Inspiratie van andere plantenfans

Heb je behoefte aan wat frisse ideeën? In Hello plant lover delen meer dan twintig plantenliefhebbers hun eigen ervaringen. Je leest hoe zij omgaan met lastige hoekjes, planten die het even niet doen of hoe ze hun interieur een groenere vibe geven. Dat maakt het boek herkenbaar, praktisch en leuk om door te bladeren.

Online communities vol plantentips

Wie echt fanatiek is, kan terecht in Facebookgroepen zoals Plantenadvies en Plantjes en stekjes. In de eerste groep zitten ruim 120.000 leden die elkaar helpen met allerlei plantenvragen. In de tweede groep, vooral populair in Nederland, worden dagelijks tips gedeeld en foto’s gepost. Daar krijg je dus altijd wel een reactie terug als je groene vriendje even wat minder floreert.

Meer plantenplezier met de juiste cadeaus

Ben je op zoek naar een praktisch én leuk cadeau voor iemand met groene vingers? Denk dan eens aan een Nationale Tuinbon. Die kun je inwisselen bij veel tuincentra en webshops. Handig voor wie liever zelf een mooie plant uitzoekt of iets nodig heeft voor de verzorging ervan.

